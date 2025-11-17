Nutricionista alerta: jantar depois desta hora engorda, independentemente do que comer

Este aspirador remove manchas de sofás e carpetes e está ao preço mais baixo de sempre

Jantar tarde pode prejudicar o seu sono e não só. Marta León, uma nutricionista espanhola, afirma no podcast “Zenvibes Podcast”, que jantar tarde pode ser um mau hábito para quem quer perder peso.

"Quanto mais tarde eu jantar, mais a refeição engorda, independentemente do que eu coma", explica, citada no Mundo Deportivo. O problema nem sempre está no que comemos, mas sim na hora a que comemos e isso tem implicações diretas no descanso e no metabolismo. Enquanto o organismo deveria estar focado em regenerar músculos, produzir melatonina e reparar tecidos, acaba por desviar energia para digerir os alimentos.

O jantar realizado muito tarde interfere nos processos naturais do corpo porque o obriga a trabalhar quando deveria descansar. Essa sobrecarga noturna não só dificulta o sono, como também altera a capacidade do organismo para gerir os nutrientes, o que provoca um maior armazenamento de gordura e um metabolismo mais lento. Por outras palavras, jantar às dez ou às onze da noite pode ter efeitos negativos, mesmo que a refeição seja saudável.

Marta León recomenta jantar mais cedo ou ir dormir apenas duas horas depois da refeição, permitindo que o corpo complete a digestão e possa depois concentrar-se no descanso e na regeneração.