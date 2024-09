5 formas inteligentes de reutilizar as embalagens de plástico de takeaway

No mundo, há dois tipos de pessoas: as que põem logo fora as embalagens de plástico de takeaway e nem pensam duas vezes e aquelas que vão guardando porque acham que mais tarde os mais cedo vão dar jeito. Se faz parte deste grupo, provavelmente tem uma gaveta ou uma prateleira em casa cheia destas caixinhas e não sabe o que lhes fazer.

A pensar em quem não consegue pôr as caixas de plástico no lixo, mas também não sabe o que fazer com elas, o site The Spruce partilhou cinco formas inteligentes (e surpreendentes) de dar uma nova vida a estas embalagens. A melhor parte é que são todas dicas para organizar a casa.

1. Crie um kit de primeiros socorros

Tem um kit de primeiros socorros em casa? Se não, está na hora de criar um e usar uma embalagem de plástico para deixar tudo organizado e num só sítio. Pegue numa das maiores caixas que tiver e coloque alguns essenciais, tais como pensos, desinfetante de feridas, gaze e até analgésicos.

2. Organize a sua despensa

Para quem tem tendência a ter a despensa sempre de pernas para o ar, as embalagens de plástico podem ser uma salvação. As mais altas podem servir para guardar as várias embalagens de massa a uso, as maiores podem dar para bebidas ou molhos no frigorífico, … a imaginação é o limite e vai ver que no final fica tudo com um aspeto bem mais organizado.

3. Improvise um jardim na janela

Gostava de ter ervas aromáticas em casa, mas vive num apartamento? As caixas de plástico podem ajudar. Procure as quadradas e retangulares não muito grandes – devem caber no parapeito da janela – e plante ervas aromáticas ou até flores.

4. Organize o seu correio

Dê uso às embalagens usando-as como organizadores de correio. Assim não corre o risco de ter as cartas espalhadas pela casa, correndo o risco de perder alguma que seja realmente importante. Se quiser, pode decorar o exterior para ficarem mais bonitas.

5. Faça um comedouro para aves

Esta dica funciona melhor com garrafas de plástico que funcionam muito bem para criar um comedouro para aves. Ponha alimentos para pássaros dentro da garrafa e depois faça uns buracos à volta da garrafa. Se quiser, pode pôr pauzinhos ou pequenos ramos nos buracos para que os pássaros possam pousar para se alimentar.

Para pendurar, faca dois buracos perto da tampa e ponha um fio ou um arame a atravessar.

Veja no vídeo abaixo como fazer um comedouro.