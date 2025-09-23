Dos Estados Unidos à Austrália, incidente na Costa da Caparica está a correr mundo

Um grupo de jovens velejadoras norueguesas viveu momentos de grande tensão quando uma orca atacou o veleiro onde estavam embarcados, Nova Vida, na costa da Caparica, em Portugal, no passado dia 13 de setembro. O episódio tem gerado atenção internacional, com relatos a chegar de países como os Estados Unidos e a Austrália.

De acordo com o site Daily Mail, as cinco tripulantes, todas com 20 anos, estavam a caminho de Sines quando a orca abalroou repetidamente o casco do veleiro.

Em declarações aos meios de comunicação, Elise Wurschmidt, que estava a bordo com duas amigas e o capitão, relatou: ‘Ligámos o motor e, minutos depois, o leme começou a girar descontroladamente. Do lado do barco, conseguimos ver uma enorme orca.’ Quando o leme partiu, a tripulação perdeu totalmente o controlo do veleiro, obrigando-as a navegar em círculos.”

Em plena crise, a tripulação recorreu a táticas pouco convencionais para tentar afastar a orca. Inspiradas por histórias de antigos marinheiros, usaram vinagre e o motor em marcha-atrás como forma de proteger o barco. “Não acreditamos que o vinagre tenha feito diferença, mas sentir-nos ativas na situação foi melhor do que a impotência,” explicou Elise.

O episódio ocorreu perto do local onde o barco turístico Oceanview foi atacado por várias orcas e acabou por afundar. A tripulação conseguiu escapar ilesa, mas assistiu ao afundamento do barco a cerca de 500 metros de distância.

Apesar do choque, a jovem tripulação conseguiu instalar um leme de emergência no Nova Vida e regressar a Cascais, acompanhadas por uma embarcação da guarda costeira portuguesa.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o barco a tremer e o leme a girar fora de controlo, enquanto a criatura de seis metros se aproximava. O CBS News partilhou no instagram o momento assustador: