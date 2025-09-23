Facebook Instagram

Dos Estados Unidos à Austrália, incidente na Costa da Caparica está a correr mundo

Um grupo de jovens velejadoras norueguesas viveu momentos de pânico na costa da Caparica quando uma orca de seis metros atacou o seu veleiro

IOL
Há 3h e 49min
Barco
Barco
Bebé recém-nascido morre num acidente trágico que deixou a mãe, de 24 anos, gravemente ferida

Um grupo de jovens velejadoras norueguesas viveu momentos de grande tensão quando uma orca atacou o veleiro onde estavam embarcados, Nova Vida, na costa da Caparica, em Portugal, no passado dia 13 de setembro. O episódio tem gerado atenção internacional, com relatos a chegar de países como os Estados Unidos e a Austrália.

De acordo com o site Daily Mail, as cinco tripulantes, todas com 20 anos, estavam a caminho de Sines quando a orca abalroou repetidamente o casco do veleiro.

Em declarações aos meios de comunicação, Elise Wurschmidt, que estava a bordo com duas amigas e o capitão, relatou: ‘Ligámos o motor e, minutos depois, o leme começou a girar descontroladamente. Do lado do barco, conseguimos ver uma enorme orca.’ Quando o leme partiu, a tripulação perdeu totalmente o controlo do veleiro, obrigando-as a navegar em círculos.”

Em plena crise, a tripulação recorreu a táticas pouco convencionais para tentar afastar a orca. Inspiradas por histórias de antigos marinheiros, usaram vinagre e o motor em marcha-atrás como forma de proteger o barco. “Não acreditamos que o vinagre tenha feito diferença, mas sentir-nos ativas na situação foi melhor do que a impotência,” explicou Elise.

O episódio ocorreu perto do local onde o barco turístico Oceanview foi atacado por várias orcas e acabou por afundar. A tripulação conseguiu escapar ilesa, mas assistiu ao afundamento do barco a cerca de 500 metros de distância.

Apesar do choque, a jovem tripulação conseguiu instalar um leme de emergência no Nova Vida e regressar a Cascais, acompanhadas por uma embarcação da guarda costeira portuguesa. 

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o barco a tremer e o leme a girar fora de controlo, enquanto a criatura de seis metros se aproximava. O CBS News partilhou no instagram o momento assustador:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CBS News (@cbsnews)

RELACIONADOS
Bebé recém-nascido morre num acidente trágico que deixou a mãe, de 24 anos, gravemente ferida
Aos 26 anos, noiva sentiu-se mal no altar e acabou em coma no hospital. Morreu após dois dias
Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo
Estes pais guardaram uma madeixa de cabelo do filho que morreu 30 horas após nascer. Vídeo está a comover o mundo
Filhos de 10 e 7 anos de influencer da Disney morrem em acidente trágico. Pai ficou em estado grave
Professora de 34 anos violou aluno de 11. Docente é casada e atraiu criança para sua casa
Mais Vistos
00:01:13
Secret Story
«Aqui, vou-me divertir ao máximo»: Alvo de acusações, Liliana fala do noivo Zé
tvi
00:01:21
Secret Story
Pedro fala do seu passado amoroso à frente de Marisa e é confrontado: «Ainda pensas nela?»
tvi
00:01:13
Secret Story
Leandro é frontal com Liliana: «Eu vi intimidade entre ti e o Fábio, sim»
tvi
00:04:40
Secret Story
Vera confronta Fábio sobre Liliana! Veja o que o concorrente revelou : «Não tenho intenção nenhuma com ela»
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menino de 5 anos morreu dentro de equipamento hospitalar que explodiu quando fazia um tratamento. Pais pedem 100 milhões em indemnização
Receitas
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos
Continente
Acabou a guerra do ice tea lá em casa: Continente já tem chá gelado delicioso e aprovado pelos nutricionistas
Embarcação
Dos Estados Unidos à Austrália, incidente na Costa da Caparica está a correr mundo
Mais Lidas
Mobilidade
Aldeia com problema de transportes partilha um carro entre todos: "as chaves estão no café"
away
Historias de amor
Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"
Guerra
Ucrânia mostra o novo drone submarino (um dos maiores de sempre) que ameaça a ponte de Kerch
cnn
Furacão Gabrielle
O Atlântico está a fervilhar com tempestades. Há uma em andamento e mais a caminho
cnn
Fanny Rodrigues
Fanny dá o primeiro passo na reconciliação com a irmã, Carina Rodrigues, após zanga?
Big Brother
Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois
tvi