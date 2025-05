Sem velas e sem lanternas, este foi o truque para iluminar a casa que se espalhou pelas redes sociais

Face ao recente apagão que afetou a Península Ibérica há cerca de uma semana, a criadora de conteúdos Sorrialista partilhou uma dica genial, que pode ajudar qualquer pessoa a iluminar a casa em situações de emergência: uma lamparina caseira.

Mesmo sem velas e sem lanternas, é possível ter uma fonte de luz em casa feitos com ingredientes que deve ter na despensa.

O que é necessário:

Arroz

Água

Óleo

Um cotonete (cortado à medida de um copo ou chávena de café)

Um isqueiro

A montagem é simples: basta colocar um pouco de arroz no fundo do recipiente (para dar estabilidade), adicionar água até meio, completar com óleo e usar o cotonete como pavio. Depois, acende-se a ponta do cotonete com um isqueiro — e está feito.

Veja o vídeo: