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Veículos da Polícia de Segurança Pública (Foto: AWAY/ DR)
Veículos da Polícia de Segurança Pública (Foto: AWAY/ DR)

PSP alerta e explica como fazer: mude esta configuração já hoje no seu telemóvel
IOL
Há 1h e 57min
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Esta é uma alteração que se faz sem segundos no telemóvel

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou um apelo a todos os cidadãos, sendo que muitos desconhecem que, em caso de acidente grave ou queda, o telemóvel pode pedir ajuda automaticamente, mesmo quando a pessoa está inconsciente ou não consegue alcançar o telefone. “Esta funcionalidade já salvou vidas e demora apenas segundos a ativar”, sublinha a PSP numa publicação nas suas redes sociais.

Como funciona?

Se o telemóvel detetar um impacto violento, o dispositivo emite um alerta e se não o desligar, o próprio aparelho liga automaticamente para o 112, partilhando a sua localização com os serviços de emergência e também com os contactos que definiu como familiares ou amigos.

A polícia explica que, para quem tem iPhone e Apple Watch deve ativar em Definições > SOS Emergência > Chamada após acidente grave.

Já os utilizadores do sistema operativo Android devem Definições > Segurança e Emergência > Deteção de acidentes.

Se não estiver disponível no seu telefone, pode usar aplicações específicas ou configurar o SOS manual, que passa por pressionar o botão lateral 5 vezes, fazendo com que o telefone contacte os serviços de emergência.

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A PSP recomenda ainda que configure os seus contactos de emergência e a ficha médica. Em caso de acidente, estas informações podem ser essenciais para quem estiver a socorrer. “Este sistema não deve ser testado. Ativa-se apenas em situações reais de elevado impacto”, alerta a polícia.
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