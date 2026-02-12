No meio da tragédia, Maria Helena celebrou 103 anos e nunca imaginou ter estes convidados na sua festa-surpresa

Em plena adversidade provocada pelo mau tempo que tem assolado Portugal nas últimas semanas, houve espaço para um momento de emoção e esperança. Maria Helena, utente de um lar de Coimbra que foi evacuado devido ao temporal, celebrou o seu 103.º aniversário e acabou surpreendida com uma festa que jamais imaginaria e com convidados muito especiais.

A idosa, que teve de deixar a instituição onde residia por questões de segurança, viu o seu dia ser assinalado de forma simbólica, mas marcante. Entre os presentes estiveram a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que fizeram questão de a abraçar.

Num contexto marcado por perdas humanas e elevados prejuízos materiais, a celebração transformou-se num raro momento de união e carinho. O Município de Coimbra partilhou o momento na sua página de Instagram:

Recorde-se que, até ao momento, morreram 16 pessoas devido à passagem das depressões, que provocaram ainda centenas de feridos e desalojados. A décima sexta vítima foi um homem de 72 anos que caiu, a 28 de janeiro, quando tentava reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal. Acabou por morrer na terça-feira, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

A destruição total ou parcial de habitações, empresas e equipamentos, a queda de árvores e estruturas, o encerramento de estradas, escolas e transportes públicos, bem como cortes de energia, água e comunicações, além de inundações e cheias, são algumas das principais consequências do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo têm sido as mais afetadas. Perante a dimensão dos estragos, o Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 em 68 concelhos e anunciou um pacote de apoios que pode atingir os 2,5 mil milhões de euros.