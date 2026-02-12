Facebook Instagram

No meio da tragédia, Maria Helena celebrou 103 anos e nunca imaginou ter estes convidados na sua festa-surpresa

No meio do caos provocado pelo mau tempo, Maria Helena celebrou 103 anos longe do lar onde vivia e acabou por ser surpreendida
IOL
Há 3h e 3min
Capa
Capa
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa

Em plena adversidade provocada pelo mau tempo que tem assolado Portugal nas últimas semanas, houve espaço para um momento de emoção e esperança. Maria Helena, utente de um lar de Coimbra que foi evacuado devido ao temporal, celebrou o seu 103.º aniversário e acabou surpreendida com uma festa que jamais imaginaria e com convidados muito especiais.

A idosa, que teve de deixar a instituição onde residia por questões de segurança, viu o seu dia ser assinalado de forma simbólica, mas marcante. Entre os presentes estiveram a presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, que fizeram questão de a abraçar. 

Num contexto marcado por perdas humanas e elevados prejuízos materiais, a celebração transformou-se num raro momento de união e carinho. O Município de Coimbra partilhou o momento na sua página de Instagram:

Recorde-se que, até ao momento, morreram 16 pessoas devido à passagem das depressões, que provocaram ainda centenas de feridos e desalojados. A décima sexta vítima foi um homem de 72 anos que caiu, a 28 de janeiro, quando tentava reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal. Acabou por morrer na terça-feira, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

A destruição total ou parcial de habitações, empresas e equipamentos, a queda de árvores e estruturas, o encerramento de estradas, escolas e transportes públicos, bem como cortes de energia, água e comunicações, além de inundações e cheias, são algumas das principais consequências do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo têm sido as mais afetadas. Perante a dimensão dos estragos, o Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 em 68 concelhos e anunciou um pacote de apoios que pode atingir os 2,5 mil milhões de euros.

RELACIONADOS
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa
Cancelado ou adiado: como fica, afinal, o Carnaval de Torres Vedras?
Estes são os melhores destinos de férias a apenas 2 horas de Portugal
Caminhar a este ritmo pode reduzir em 30% o risco de problemas cardíacos, revela estudo
Extensões de cabelo são cocktail perigoso de toxinas, conclui estudo
Mais Vistos
00:01:26
Dois às 10
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
tvi
00:01:26
Dois às 10
Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade
tvi
00:03:36
Dois às 10
Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo
tvi
00:03:00
Dois às 10
Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”
tvi
Destaques IOL
Carnaval
Cancelado ou adiado: como fica, afinal, o Carnaval de Torres Vedras?
Novidades
Novo aspirador antiácaros do Lidl acaba com as alergias em casa de uma vez
Saude
Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose
Tempestade
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa
Mais Lidas
Dois às 10
Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam
tvi
Catarina Furtado
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais
Internacional
Al Hilal: Darwin Núñez e Pablo Marí de fora das inscrições na Liga
maisfutebol
Depressão Oriana
Depressão Oriana traz novamente chuva e vento por vezes forte. Estes serão os distritos afetados
away
Antienvelhecimento
Maria viveu 117 anos e a ciência desconfia que o segredo está num alimento
versa
Famosos
José Raposo e Sara Barradas mostram a cozinha da nova casa: "Lindas e maravilhosas bancadas"
selfie