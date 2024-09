O que se faz com massa de pizza mas não é uma pizza? Nós mostramos

Vai receber amigos em casa para jantar? Surpreenda-os com uma deliciosa empada de legumes e alheira de caça. Uma verdadeira delícia.

Ingredientes

400 g de floretes de brócolos cozidos

2 cenouras raladas

200 ml de natas

1/2 cebola picada

Tomilho fresco picado a gosto

1 colher de chá de sal

1 alheira de caça

1 massa de pizza (pré-preparada)

Preparação

1. Comece por juntar os brócolos, as cenouras e as natas. Tempere com cebola, tomilho e sal. Adicione a alheira, sem pele, e envolva os ingredientes.

2. Estenda uma massa de pizza. Sobre a massa disponha o recheio de legumes e alheira. Dobre os rebordos da massa para dentro.

3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 1 hora.

Esta empada de legumes e alheira de caça é a escolha perfeita para um jantar saboroso e impressionante com pouco esforço. Bom apetite!