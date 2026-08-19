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Empada super fácil para quem não sabe cozinhar

Fábio Belo
Hoje às 09:10
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Receita de empada familiar simples e rápida com 2 massas de pizza, recheio de carne de porco picada com cebola e chouriço, temperada com pimentão-doce e assada no forno a 200 ºC

Empada Familiar

A receita de hoje é uma deliciosa empada familiar, perfeita para partilhar à mesa ou servir como petisco numa reunião de amigos. Simples de preparar, cheia de sabor e com aquele toque caseiro que sabe sempre bem! 

Ingredientes
2 massas de pizza
Azeite
1 cebola picada
1 chouriço picado
750 g de carne de porco picada
Sal q.b.
Pimentão-doce q.b.

Preparação
1. Numa frigideira, coloque um fio de azeite e junte a cebola, o chouriço e a carne. Tempere com sal e pimentão-doce e deixe cozinhar bem.
2. Forre uma tarteira com uma das massas. Distribua o preparado de carne sobre a massa e cubra com a restante massa. Enrole o excesso para dentro, unindo bem as duas massas.
3. Leve ao forno pré-aquecido a 200 ºC até a empada ficar bem douradinha.

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