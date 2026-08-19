Empada super fácil para quem não sabe cozinhar

Empada Familiar

A receita de hoje é uma deliciosa empada familiar, perfeita para partilhar à mesa ou servir como petisco numa reunião de amigos. Simples de preparar, cheia de sabor e com aquele toque caseiro que sabe sempre bem!



Ingredientes

2 massas de pizza

Azeite

1 cebola picada

1 chouriço picado

750 g de carne de porco picada

Sal q.b.

Pimentão-doce q.b.



Preparação

1. Numa frigideira, coloque um fio de azeite e junte a cebola, o chouriço e a carne. Tempere com sal e pimentão-doce e deixe cozinhar bem.

2. Forre uma tarteira com uma das massas. Distribua o preparado de carne sobre a massa e cubra com a restante massa. Enrole o excesso para dentro, unindo bem as duas massas.

3. Leve ao forno pré-aquecido a 200 ºC até a empada ficar bem douradinha.