Estas empadas de atum são a solução perfeita para os jantares em família. E não dão trabalho

4 receitas com migas de couve-flor

No verão, é normal que haja menos vontade de cozinhar. Está calor, os dias são mais longos e ficar na cozinha a preparar mais uma refeição não parece uma forma simpática de acabar o dia. Para esses dias em que se quer perder pouco tempo na cozinha, temos uma sugestão de receita saudável, saborosa e rápida que pode preparar.

A receita de empadas de atum, ovo e ratatouille é da Mercadona e não usa muitos ingredientes. Além disso, basta usar o forno – nada tem de ir ao fogão. Veja em baixo como se prepara.

Empadas de atum

Ingredientes:

25 minutos e servem duas pessoas

3 ovos cozidos

3 latas de atum

Uma embalagem de ratatouille

Uma folha de massa para empadas

1 ovo cru

Modo de preparação:

Comece por cortar os ovos cozidos em pequenos cubos e colocar numa taça. Acrescente o atum e o ratatouille e misture tudo muito bem.

Estique a massa para empadas e com a ajuda de uma taça ou de um recipiente corte círculos de massa. Os pedaços de massa que sobrarem, poderá amassá-los e voltar a estender. Assim evita-se o desperdício!

Recheei cada círculo com uma boca quantidade de massa, deixando espaço a toda a volta para se fechar as empadas. Dobre-as sobre si mesmo e feche-as com a ajuda de um garfo para que não abram quando forem cozinhar.

Bata o ovo cru num recipiente, pondo depois o ovo batido por cima das empadas com a ajuda de um pincel de cozinha.

Leve as empadas ao forno pré-aquecido a 200 ºC seguindo as indicações de cozedura da embalagem de massa de empadas. Devem ficar douradas. Depois é só servir.