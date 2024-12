5 mitos que impedem as pessoas de começar o seu próprio negócio

​​​​​​Muitas pessoas pensam em como seria fantástico ter o seu próprio negócio, com a promessa de liberdade e independência financeira que isso traz.

No entanto, muitos dos que aspiram a ser empreendedores acabam por não tomar nenhuma ação para concretizar essa ideia; são os chamados wantrepreneurs. Todas as semanas, falo com muitas pessoas talentosas que não lançam um negócio simplesmente porque certos mitos sobre o empreendedorismo os impedem de avançar.

Aqui estão os cinco mitos mais comuns que encontro em conversas com aspirantes a empreendedores, juntamente com as minhas respostas a cada um deles:

Mito 1: Começar um negócio é muito arriscado!

E se pudessem começar um negócio sem dinheiro ou com muito pouco risco financeiro? Não é ficção científica. Existem várias formas de iniciar um negócio sem assumir grandes riscos, algo que discuto no meu livro “Startup Risco Zero”, editado pela Bertrand em Portugal e editado pela Forbes nos EUA. Quando aprenderem a dominar e mitigar os principais riscos, começar um negócio deixará de parecer algo tão arriscado.

Outros artigos:

Mito 2: Não posso começar um negócio porque já tenho um emprego seguro!

A má notícia é que não existem empregos seguros. A boa notícia é que nada os impede de lançar um negócio enquanto continuam empregados. Quando falo com wantrepreneurs que têm receio de abandonar os seus empregos, costumo perguntar: Se amanhã recebessem uma encomenda de 1 milhão de euros de um cliente fiável, deixariam o emprego? Em 99% dos casos, respondem afirmativamente. O meu conselho é: comecem a procurar clientes que façam uma encomenda suficientemente atraente para os motivarem a sair do emprego.

Mito 3: Preciso de uma ideia revolucionária para começar um negócio!

Através de incubadoras e aceleradoras, muitos wantrepreneurs acreditam que, para um novo negócio ter sucesso, precisa ser extremamente inovador e “fora da caixa”. Por isso, muitos desistem, considerando as suas ideias demasiado tradicionais. No entanto, milhões de empreendedores bem-sucedidos surgem em setores tradicionais. O que realmente importa é se o empreendedor está a resolver um problema pelo qual existem clientes dispostos a pagar.

Mito 4: Subsídios a fundo perdido são a prioridade!

Empreendedores que dependem exclusivamente de subsídios são especialmente comuns na Europa. Vi milhares desses “grantpreneurs” que não iniciam um negócio a menos que recebam dinheiro grátis de agências governamentais. Muitas dessas agências incentivam este comportamento, talvez para justificar a sua própria existência. Isto cria o mito de que os subsídios são a forma ideal de iniciar um negócio. No entanto, os subsídios não são garantidos, frequentemente demoram anos a ser obtidos, vêm muitas vezes com condições e não são uma solução permanente, tornando-os insustentáveis a longo prazo.

Mito 5: Grandes ideias são suficientes para atrair investimento!

Frases como estas incentivam os empreendedores a focarem-se apenas em encontrar investidores, em vez de procurar clientes potenciais ou resolver outros riscos críticos. Se todas as grandes ideias fossem automaticamente financiadas por investidores sem considerar a execução, todos passariam o dia a gerar ideias e a ganhar dinheiro no final do dia. É essencial que todos os intervenientes no ecossistema de inovação transmitam as mensagens corretas aos potenciais empreendedores. Caso contrário, continuaremos a ver a maioria dos wantrepreneurs nem sequer a tentar começar um negócio.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.