Centro de Frutologia Compal tem 60 mil euros para empreendedores

Eva, Diogo e Ariana: as imagens que todos quiseram ver (até fora de Portugal)

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A 13.ª edição da Academia do Centro de Frutologia Compal destina-se a produtores que pretendam instalar, expandir ou reconverter as suas explorações agrícolas.

As candidaturas podem ser submetidas até dia 1 de junho e devem ter por base projetos focados na produção de 25 variedades de fruta: alperce, ameixa, ameixa rainha-cláudia, amora, cereja, clementina, diospiro, groselha, kiwi, laranja, limão, figo, figo da índia, framboesa, maçã, marmelo, melancia, melão, meloa, mirtilo, morango, pêssego, pera rocha, romã e/ou tomate.

Serão selecionados 12 empreendedores que participarão no programa intensivo, com mais de 70 horas de formação especializada. Refira-se que o plano formativo abrange áreas-chave como fruticultura, gestão agrícola, marketing, sustentabilidade e inteligência artificial aplicada à agricultura.

A Academia aposta num modelo de ensino híbrido, com visitas a explorações agrícolas de Norte a Sul do país, sessões teóricas presenciais e sessões online. Esta abordagem permite contacto direto com especialistas e empresários do setor, promovendo a partilha de conhecimento e de boas práticas. Os participantes passam também a integrar uma rede de networking em crescimento contínuo, que potencia parcerias estratégicas e contribui para a inovação e competitividade da fruticultura nacional.

No final, os três melhores projetos receberão uma bolsa de 20 mil euros cada, destinada a apoiar o desenvolvimento e consolidação dos respetivos negócios.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.