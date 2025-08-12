Oeiras procura empreendedores para transformar futuro da Mobilidade e da Sustentabilidade

Outros artigos:

Já estão abertas as inscrições para o Programa de Aceleração para empreendedores e start-ups nas áreas da mobilidade e sustentabilidade do Oeiras Move Tec Lab. A incubadora de empresas, gerida pela Parques Tejo com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, promove um programa de formação que pretende acelerar os negócios nestas áreas determinantes para o desenvolvimento sustentável.

Ferramentas para potenciar os negócios, Sustentabilidade na Mobilidade e no Ambiente, Inovação & Conectividade e Transformação Digital são alguns dos módulos ministrados por um conjunto de professores da FCUL, da Nova- FCT, ou do IST, entre outros.

O Programa de Aceleração do Oeiras Move Tec Lab é uma jornada intensiva de quatro dias, onde os empreendedores vão poder explorar temas essenciais e testar os seus conceitos, tendo como recurso além das palestras participadas a 6 horas de mentoria. O objetivo é que os conceitos e os planos de negócios sejam testados por empresários e especialistas de vários sectores de atividade.

No final da formação os empreendedores vão poder por à prova os seus projetos, perante um painel de jurados e público composto por diversos agentes do ecossistema empreendedor, desde gestores de negócio, investidores/ business angels e autarcas

O Programa de Aceleração do Oeiras Move Tec Lab vai acontecer nos dias 17 e 18 de setembro e 14 e 15 de outubro. Todas as sessões são presenciais. No dia 6 de novembro decorre a sessão de pitch. Os vencedores desta primeira edição do Programa de Aceleração de empresas do Oeiras Move Tec Lab ganham um desconto para se instalarem na incubadora da Parques Tejo e apoio para a ligação ao mercado e efetuar provas de conceito no território, de forma a testar e acelerar os negócios.

As candidaturas podem ser feitas através do formulário.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.