A conciliação entre a vida profissional e familiar, os estereótipos de género e a burocracia são apontados como os principais obstáculos ao empreendedorismo feminino em Portugal, revela um novo estudo

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A maioria dos portugueses reconhece que as mulheres enfrentam mais obstáculos do que os homens na criação e no desenvolvimento de negócios. Esta é a principal conclusão de um novo estudo, realizado pela Alpha Research para a Mastercard.

De acordo com o inquérito “MasterWomen”, 62% das pessoas inquiridas considera que as mulheres enfrentam mais barreiras ou dificuldades do que os homens para iniciar e desenvolver um negócio. Isto é, 36,4% entende que as mulheres enfrentam barreiras significativamente maiores e 25,6% considera que têm mais dificuldades para alcançar este objetivo.

O contributo das mulheres para o desenvolvimento económico e social do país é bastante reconhecido, já que 86,8% das pessoas inquiridas considera crucial ou muito crucial o papel das mulheres nesta área, através da criação de negócios.

A conciliação da vida profissional com as responsabilidades familiares é o fator mais apontado como principal barreira ao empreendedorismo feminino (55,1%). Seguem-se os preconceitos e estereótipos de género no contexto empresarial, mencionados por 43,5%, e a burocracia e a complexidade dos procedimentos administrativos, referidas por 26,8%.

Para além dos obstáculos identificados, a conciliação entre a vida profissional e pessoal é também apontada como a dimensão que mais distingue a experiência de homens e mulheres no empreendedorismo, por 45,9% dos participantes. Já os estereótipos de género e a falta de modelos femininos visíveis são reconhecidos como fatores que podem condicionar a decisão de avançar com um negócio: 33,4% dos inquiridos considera que estes fatores têm um impacto negativo ou muito negativo na criação de negócios por mulheres, enquanto 42,4% lhes atribui um impacto moderado.

Questionados sobre as medidas mais eficazes para promover o empreendedorismo feminino em Portugal, 51,6% dos inquiridos destaca a adoção de políticas mais equilibradas, flexíveis e acessíveis entre a vida profissional e familiar. Seguem-se o reforço da educação financeira desde cedo (41,6%) e a simplificação dos procedimentos administrativos e a redução da burocracia (41,5%).

O apoio institucional é outra das dimensões analisadas. Quanto ao apoio das instituições públicas ao empreendedorismo nas respetivas regiões, 52,9% dos participantes avalia-o como baixo e 5,8% como elevado.

Financiamento e desafios de quem tem experiência de negócio

Entre as 485 pessoas classificadas no estudo como empreendedoras, 58,6% afirma ter necessitado de financiamento externo para o negócio, no início ou numa fase posterior. Entre estas, 86,3% descrevem o processo de procura de financiamento como difícil (51,1%) ou muito difícil (35,2%).

Na fase de arranque do seu negócio, 76,5% das pessoas empreendedoras afirma ter recorrido a recursos próprios, sem apoio financeiro externo. Por sua vez, 25,8% dos inquiridos indicam, ainda, ter recebido algum tipo de apoio económico, nomeadamente, da família, de instituições bancárias ou públicas, de amigos ou de outras pessoas.

No que diz respeito aos desafios associados à atividade, a captação e fidelização de clientes surge em primeiro lugar, referida por 24,1% das pessoas empreendedoras. Seguem-se a burocracia e os procedimentos administrativos (19,2%) e o medo do fracasso ou a incerteza (17,5%).

Entre as principais motivações para iniciar ou manter um negócio estão a procura de independência e autonomia profissional (34,4%) e a necessidade de criar o próprio emprego ou melhorar a situação económica (30,3%).

Negócios locais, digitalização e cibersegurança

O impacto do empreendedorismo feminino estende-se às comunidades onde os negócios se inserem. Mais de metade das pessoas inquiridas (57,8%) afirma conhecer pelo menos um pequeno negócio local liderado por uma mulher que se destaca pelo seu percurso ou pelo papel que desempenha na comunidade. Além disso, 61,5% considera que estes negócios têm um impacto elevado na vitalidade e no carácter da comunidade ou do bairro.

Entre os inquiridos classificados como empreendedores, 56,1% afirma que a digitalização teve um impacto favorável no seu negócio e que se sente à vontade na utilização de ferramentas digitais. Outros 12,8% reconhecem um impacto favorável, embora refiram dificuldades na utilização dessas ferramentas, enquanto 7% afirma ainda não ter tido oportunidade de digitalizar o negócio, apesar de manifestar essa intenção.

A par das oportunidades associadas à digitalização, o estudo identifica também desafios relacionados com a segurança digital. A complexidade da gestão e manutenção da segurança digital é a preocupação mais referida (32%), seguida da proteção da privacidade e dos dados dos clientes (28,7%). Os riscos de ataques ou burlas online que possam afetar os clientes (25,2%) e a falta de recursos ou orçamento para investir em cibersegurança (24,5%) são outros dos aspetos mencionados.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.