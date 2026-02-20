Aos 25 anos, esta jovem fatura mais de 200 mil euros por ano com um trabalho extra

Não se esqueça: é já nesta semana que abre a tão aguardada nova loja Mercadona

Aos 25 anos, a norte-americana Lillian Zhang consegue conciliar um emprego a tempo inteiro numa grande empresa tecnológica com um trabalho paralelo nas redes sociais que lhe rende mais de 225 mil euros por ano. Com mais de 260 mil seguidores nas suas várias plataformas, Zhang partilha conteúdos sobre carreira e finanças pessoais, provando que é possível transformar paixão em negócio rentável com disciplina e consistência.

O segredo do seu sucesso é simples, mas exigente: manter uma rotina diária mesmo quando não apetece, pois, como explica ao site CNBC, “ações consistentes acumulam-se ao longo do tempo”. Tal como os juros compostos fazem crescer os investimentos, o esforço contínuo em pequenas ações pode gerar resultados surpreendentes a longo prazo.

O espírito empreendedor da jovem começou cedo. Cresceu em Silicon Valley, EUA, filha única de pais imigrantes, e aos 12 anos começou a vender peluches feitos com a máquina de costura da mãe, promovendo-os no YouTube. Mais tarde, explorou negócios de e-commerce, comprando produtos em plataformas como AliExpress para revender online, gerando cerca de 14 mil euros ainda em criança. “Sempre fui muito empreendedora… era algo natural para mim”, recorda.

Hoje, para além do emprego e da gestão das redes sociais, a jovem está a escrever o seu primeiro livro, “The New Money Rules: The Gen Z Guide to Personal Finance”, previsto para lançamento em novembro. Para gerir tudo, organiza o seu dia de forma estratégica, agrupando tarefas e preparando refeições antecipadamente, aproveitando cada minuto disponível.

Lillian acredita que ter um objetivo maior é fundamental: nos dias difíceis, a motivação vem da consciência de que cada ação contribui para um resultado futuro. “A recompensa surge quando menos esperamos e é fruto de esforços constantes”, afirma.