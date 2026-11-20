Deixar um emprego estável, abdicar de uma carreira de sucesso e arriscar as próprias poupanças para começar do zero. Foi este o caminho escolhido por Joana Silva, influencer portuguesa e fundadora da Conscious The Label, que decidiu transformar a vontade de ter uma vida diferente num projeto empresarial. Anos depois, uma das peças da sua mais recente coleção esgotou em poucas horas e a empresária não esconde a emoção perante o percurso que construiu.

Com uma comunidade de cerca de 51,7 mil seguidores no Instagram, Joana partilhou um testemunho sobre os bastidores da sua mudança de vida. Uma publicação que vai muito além da moda e que está a inspirar seguidores, sobretudo pela forma sincera como aborda a maternidade, a ambição profissional e a procura por um maior equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho.

«Em 2019, despedi-me de um emprego em Marketing na L’Oréal que adorava. Foi uma das decisões mais difíceis que tomei até hoje», começou por revelar.

Na altura, o filho tinha acabado de completar um ano. E, ao contrário do que muitas vezes acontece quando alguém decide abandonar um emprego, Joana garante que não estava infeliz, não detestava o que fazia e não tinha problemas com a chefia. Gostava verdadeiramente da sua profissão.

O problema era outro: passava mais de nove horas por dia no escritório e quase duas horas no trânsito. Depois de ser mãe, começou a sentir que estava a perder momentos importantes com o filho.

«Culpa de manhã porque o deixava à pressa e já estava atrasada. Culpa ao final do dia porque uma reunião se prolongou 20 minutos e eu sabia que esses 20 minutos significavam ainda mais trânsito», recordou.

A empresária percebeu que não queria deixar de trabalhar, nem abdicar da ambição que sempre teve. Queria, simplesmente, ter maior controlo sobre o próprio tempo e poder estar mais presente na vida familiar.

Começou com 6000 euros e uma decisão que mudou tudo

Foi assim que nasceu a Conscious The Label. Antes de abandonar definitivamente o emprego, Joana começou por lançar a sua própria marca e, quando percebeu que o projeto estava a resultar, decidiu dar o passo seguinte.

O investimento inicial foi feito com recursos muito limitados. «Com 5.000€ de todas as minhas poupanças e mais 1.000€ que pedi emprestado à minha irmã (e devolvi no primeiro dia de vendas), criei a CONSCIOUS», contou.

A realidade do empreendedorismo acabou, no entanto, por ser bastante diferente daquilo que imaginava inicialmente. Pensava que iria trabalhar menos e ter menos stress. Aconteceu precisamente o contrário.

Ainda assim, havia algo que compensava todas as dificuldades: a possibilidade de escolher.

«Passei a poder escolher. Escolher trabalhar até à meia-noite num dia. E parar às 15h no outro porque os meus filhos precisam de mim», explicou.

É precisamente essa a mensagem que Joana quis transmitir com a publicação: a liberdade não significa necessariamente trabalhar menos, mas ter autonomia para decidir como organizar a própria vida.

«Eu nunca quis liberdade para não trabalhar. Queria liberdade para escolher a vida que queria viver», afirmou.

Uma marca portuguesa com a sustentabilidade no centro

A Conscious The Label tornou-se o reflexo dessa mudança e assume-se como uma marca de moda responsável, com base em Lisboa e produção local.

De acordo com a informação disponibilizada no site oficial, a marca aposta em materiais reciclados e de menor impacto ambiental, incluindo ECONYL®, algodão e lã reciclados e/ou orgânicos. A produção é realizada em Portugal, com confeção no atelier de Lisboa, e a empresa refere ainda a utilização de embalagens recicladas e o acompanhamento da cadeia de fornecimento.

A fundadora revela também que inscreveu a Conscious na iniciativa internacional 1% for the Planet, comprometendo-se a doar 1% das vendas a causas ambientais.

A aposta numa moda mais responsável ganha particular relevância num contexto em que a indústria têxtil continua a representar um desafio ambiental. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, em 2022, cada cidadão da União Europeia consumiu, em média, 19 quilos de têxteis, incluindo roupa, calçado e têxteis para o lar. A organização defende uma mudança para produtos mais duradouros, reutilização e reciclagem.

Uma conquista que a fez recordar o início de tudo

O mais recente motivo de celebração surgiu com o lançamento da coleção OFF DUTY. Uma das camisas da coleção esgotou em poucas horas, uma conquista que levou Joana a recordar o percurso iniciado em 2019 e a mulher que, naquela altura, decidiu arriscar. «Gostava de voltar à Joana do passado e dizer: vai correr tudo bem», escreveu, visivelmente emocionada.

A publicação foi recebida com inúmeras mensagens de carinho e identificação. «E isto não é sobre camisas!», destacou uma seguidora, numa reação que resume a dimensão emocional do testemunho. «Que incrível», «Muito sucesso» e «Também quero ser uma influencer assim» foram alguns dos comentários deixados.

Houve ainda quem se identificasse profundamente com a história e reconhecesse estar a viver uma fase semelhante: «A diferença é que eu ainda estou no seu passado», escreveu outra utilizadora.

Mais do que uma peça de roupa esgotada, a conquista representa, para Joana Silva, a confirmação de que aquela decisão difícil valeu a pena. Uma história sobre maternidade, coragem e empreendedorismo que deixa uma mensagem simples: por vezes, mudar de vida não significa desistir de uma carreira, mas encontrar uma forma diferente de a construir.