Estes são os 5 passos para mudar a forma de pensar e ter uma mentalidade empreendedora

Outros artigos:

Ter uma mentalidade empreendedora pode transformar a forma como se tomam decisões, se assumem riscos e se traça um novo rumo, tanto na vida profissional como pessoal. Mais do que o que se faz, importa o modo como se faz – e o motivo por trás de cada escolha.

Durante anos, promoveu-se a ideia de um equilíbrio ideal entre trabalho e vida pessoal, como se fosse possível separar estas duas dimensões com rigor milimétrico. No entanto, essa divisão artificial tende a gerar frustração e um sentimento constante de desequilíbrio.

Adotar uma mentalidade empreendedora significa desenvolver uma atitude proativa, responsável e alinhada com um propósito — e isso pode começar com cinco passos práticos e transformadores, defende um artigo da Forbes.

1. Estilo de vida como estratégia

Quando empreende, não está apenas (nem necessariamente) a criar um negócio. Está a construir um estilo de vida. Isso inclui liberdade geográfica, mas, sobretudo, a responsabilidade pelas suas escolhas. Significa poder trabalhar mais quando as oportunidades aparecem e ter a flexibilidade de diminuir o ritmo quando a vida pede.

Esqueça a ideia de trabalhar quatro horas por semana. A realidade é que vai trabalhar muito, mas vai trabalhar no que importa, no que escolheu, na hora que preferir, da forma que se sente melhor. Como tudo o que funciona na vida, não existe fórmula mágica. Existe aproximação entre propósito e prática. E coragem para assumir riscos.

2. Segurança sem ilusões

Quantas vezes já se questionou “quando eu tiver mais dinheiro, vou fazer isso” ou “quando eu conseguir aquele cargo, vou ter mais liberdade”? A mentalidade empreendedora convida-o a inverter essa lógica: comece a criar as condições para viver como quer viver agora. Crie um modelo que garanta o mínimo que precisa para viver (o MVP — produto mínimo viável —, só que aplicado à vida). E deixe o resultado vir no ritmo dele e te surpreender.

Não se trata de abandonar a prudência ou ignorar a realidade financeira. Trata-se de parar de terceirizar as suas decisões mais importantes e de assumir o controlo sobre o seu futuro profissional e pessoal.

O emprego estável não é mais o caminho para a maioria das pessoas. E, para muitas que apostaram nele, o retorno do investimento foi uma enorme frustração, porque esqueceram de incluir na conta que não dá para adiar a felicidade. A forma mais segura de ser feliz amanhã é começar a ser feliz hoje, o que exige coragem, disciplina para manter os pés no chão e maturidade para entender que a previsibilidade que procura não vem de um salário fixo – vem de saber se tem as ferramentas e a disposição para se adaptar e prosperar em qualquer cenário.

3. Crescimento sem limites

Pode criar um negócio pequeno. O importante é ter coragem de crescer o quanto for possível sem deixar a maior parte do dinheiro na mesa. Os frutos são seus, assim como a responsabilidade. É proporcional, justo e real.

4. Não existe momento ideal na vida real

Uma das maiores armadilhas da mentalidade empreendedora é a procura pelo “momento perfeito” para começar. A verdade inconveniente é que não existe momento ideal na vida real. Sempre haverá incertezas, sempre faltará alguma informação, sempre existirá um motivo para adiar.

A mentalidade empreendedora abraça essa imperfeição. Esperar o momento ideal é uma forma sofisticada de procrastinação. O momento certo é quando decide fazer o que quer – com todas as variáveis imperfeitas, com todos os riscos calculáveis e incalculáveis. Isso não significa ser imprudente. Significa aceitar que a vida é incerteza e que o crescimento vem justamente de navegar nessas águas turvas com propósito e estratégia.

5. Primeiro a experiência, depois a consciência

A mentalidade empreendedora ensina-o a experimentar a satisfação de uma vida baseada em realizações, não em sonhos que nunca saem da gaveta mental. isto exige disciplina, planeamento e, principalmente, ação. Exige humildade para reconhecer que vai errar. Mas também oferece algo que poucos ambientes corporativos conseguem proporcionar: a possibilidade de construir algo genuinamente seu, ao seu ritmo, e com as suas regras.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders