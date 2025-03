Coimbra promove empreendedorismo sénior com o Programa Fator C’Idade

Outros artigos:

Promovida pelo Instituto Pedro Nunes, Fundação Bissaya Barreto e Coimbra Coolectiva, a iniciativa “é uma oportunidade única e 100% gratuita para transformar ideias em impacto”, salientam os organizadores, em comunicado enviado à agência Lusa.

Aberto a pessoas de todas as idades e percursos, o Programa Fator C’Idade incentiva a criar e desenvolver soluções inovadoras para um envelhecimento ativo e saudável.

“Destina-se não só a pessoas com mais de 50 anos que queiram transformar uma ideia num negócio, mas também a qualquer pessoa, independentemente da idade, que tenha interesse em promover um projeto social que contribua para o envelhecimento ativo e saudável ou que já tenha um negócio e o queira direcionar para o público sénior”, explica a nota.

Em declarações à agência Lusa, Carla Duarte, do Instituto Pedro Nunes, explicou que o Programa Fator C’Idade se insere num projeto dividido em três momentos, que se repetem anualmente.

O Programa Fator C’Idade arranca no dia 29 de março com um evento de aceleração para promover e partilhar a estruturação de ideias, seguindo-se posteriormente um período de capacitação e consolidação das ideias que passarem à segunda fase.

Por último, tem lugar a fase de incubação de seis meses dos projetos que estejam disponíveis para avançar, que podem ser apresentados por pessoas com mais de 50 anos, empresas, iniciativas sociais da sociedade civil ou de projetos empresariais já criados ou a criar na área da economia da longevidade.

O Fator C’Idade oferece formação prática, mentoria especializada e um espaço de colaboração para testar e validar ideias, permitindo que os participantes adquiram competências para implementar projetos de impacto real. Os projetos mais promissores terão a oportunidade de serem apresentados a parceiros estratégicos e potenciais financiadores.

Com cofinanciamento da União Europeia, no âmbito do Portugal Inovação Social, o programa conta com o apoio de investidores sociais como a Black Monster Media, Câmara Municipal de Coimbra, Climacer e Global Health Company.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders