O que moldou o empreendedorismo português em 2024

Link To Leaders

Revisitámos o que marcou o empreendedorismo em Portugal ao longo dos 12 meses de 2024, um ano que ficou marcado por conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, por um novo ciclo político em Portugal, pela recente eleição de Trump nos EUA. Foram concretizados muitos negócios, vendas, compras, rondas de investimento e muitas inovações viram a luz do dia.

Consulte o link abaixo e recorde algumas das notícias que, mês a mês, se destacaram no domínio do empreendedorismo nacional e internacional em 2024.

https://linktoleaders.com/o-que-marcou-o-empreendedorismo-em-portugal-em-2024/

