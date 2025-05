Queres desenvolver um produto alimentar inovador? Este prémio é para ti

Outros artigos:

Termina já no próximo dia 21 de maio o prazo para apresentação de candidaturas ao Prémio Ecotrophelia Portugal 2025, que desafia jovens universitários a projetarem e a desenvolverem um produto alimentar ecoinovador, com o objetivo de promover a inovação, o empreendedorismo e a competitividade no setor agroalimentar. Esta iniciativa que já vai na sua nona edição destina-se a estudantes de licenciatura, mestrado ou pós-graduação.

“O concurso proporciona várias oportunidades. Para além do desafio de desenvolvimento de um produto alimentar eco-inovador, todas as equipas concorrentes contactam com empresas, mentores e investidores, que lhes garantem uma vasta rede de contactos no mercado. Os participantes podem receber uma formação de empreendedorismo e ser contemplados com mentoria, consultoria, incluindo incubação e acesso a programas de aceleração de start-ups”, explica a PortugalFoods em comunicado.

De acordo com o regulamento, os produtos a concurso deverão ser inovadores e sustentáveis desde o conceito, passando pela formulação, pelo modo de produção, pelo packaging e pela estratégia de marketing e comercial, sem esquecer as dimensões nutricional e sensorial.

A avaliar as candidaturas estará um júri que reúne especialistas em inovação alimentar e stakeholders ligados ao setor agroalimentar. “Personalidades que vão avaliar todas as componentes fundamentais de um produto de futuro: ser mais sustentável, inovador, com sabor e textura, que cativem o consumidor e que respondam às tendências de mercado”, acrescenta a PortugalFoods.

As equipas finalistas irão participar na competição nacional, que decorrerá a 9 de julho. A equipa portuguesa vencedora participará no Ecotrophelia Europe 2025, que se realiza numa das maiores feiras mundiais do setor alimentar, ANUGA, entre 04 e 08 de outubro, em Colónia, Alemanha.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders