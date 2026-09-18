Há vagas de emprego em várias zonas do país e salários chegam aos 1900 euros

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Encontrar emprego pode ser um processo demorado, sobretudo quando implica percorrer diferentes plataformas à procura de oportunidades que correspondam à experiência e à zona de residência. O BizPliz procura simplificar esse processo, aproximando empresas e trabalhadores e permitindo um contacto mais direto entre quem procura emprego e quem está a contratar.

A plataforma reúne atualmente várias ofertas de emprego em diferentes pontos do país. Há oportunidades em áreas bastante distintas, desde a indústria e produção à restauração, pastelaria, atendimento e seguros.

Entre as ofertas disponíveis, há também funções com salários anunciados acima dos 1500 euros mensais.

Há oportunidades em várias zonas do país

Na área da produção industrial, a Lusiaves tem várias oportunidades em Figueira da Foz. A empresa procura um Técnico de Produção Industrial, com uma remuneração anunciada entre 1050 e 1150 euros por mês.

Na mesma localização existe ainda uma vaga para Auxiliar de Produção, com um salário entre 990 e 1050 euros mensais, e para Técnico de Manutenção Industrial, com uma remuneração entre 1050 e 1250 euros por mês.

Fora da indústria, também existem oportunidades na área da alimentação. Em Alijó, a empresa Fornada Premiada procura um Ajudante de Padeiro, com um salário anunciado entre 1200 e 1300 euros mensais.

Já em Azambuja, há uma oportunidade para Cozinheiro(a) na OLIVEIRA & SÁ LDA, com uma remuneração entre 920 e 1040 euros por mês.

Pastelaria é uma das áreas com várias oportunidades

Quem trabalha na área da pastelaria encontra várias ofertas no BizPliz.

Em Braga, os Hotéis Bom Jesus procuram um Pasteleiro, com um salário anunciado entre 920 e 1100 euros mensais. A mesma empresa tem também uma vaga para Empregado de Mesa para Pequenos-Almoços, em regime de part-time, com uma remuneração entre 552 e 580 euros por mês.

No distrito de Aveiro, existe uma oportunidade para Pasteleiro, com uma faixa salarial anunciada entre 1500 e 1900 euros mensais.

Também há uma vaga para Pasteleiro/Ajudante de Pasteleiro, em Leiria, com uma remuneração entre 1200 e 1700 euros por mês.

Há ainda uma vaga em Lisboa para quem fala francês

Em Lisboa, a Onile IT procura um Assistente de Gestão de Seguros de Saúde em Francês.

A oportunidade é para trabalho a tempo inteiro e apresenta uma remuneração anunciada de 1275 euros por mês.

É uma das ofertas disponíveis para quem procura uma função administrativa e tem domínio da língua francesa.

Atendimento e vendas também estão entre as oportunidades

Em Braga, a Recife Lda está a contratar um Vendedor de Balcão de Peças, para a zona de Braga/Sobreposta.

A vaga é a tempo inteiro e apresenta uma remuneração entre 920 e 970 euros mensais.

As ofertas disponíveis mostram, assim, uma diversidade de funções e localidades, permitindo encontrar oportunidades tanto para quem procura trabalho na indústria como para quem tem experiência em restauração, hotelaria, comércio ou funções administrativas.

Como consultar as vagas

O BizPliz apresenta-se como um portal que pretende tornar o acesso ao emprego mais simples, aproximando empresas e trabalhadores e reduzindo o tempo entre a procura e o contacto. A plataforma permite consultar as ofertas e os respetivos detalhes, sendo possível avançar para a candidatura através do próprio portal.

As vagas acima referidas estavam disponíveis no momento da consulta, pelo que os candidatos devem confirmar no BizPliz se a oferta continua ativa antes de apresentar a candidatura.