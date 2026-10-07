Nova plataforma de emprego tem várias vagas que não exigem licenciatura. Salários chegam aos 1700 euros

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Quem está à procura de um novo emprego tem agora várias oportunidades para analisar. O BizPliz reúne ofertas de diferentes empresas e áreas profissionais, com vagas disponíveis de norte a sul do país e salários que, em alguns casos, chegam aos 6000 euros por mês.

A oferta mais bem remunerada da lista é para Gestor(a) de negócios imobiliários, em Barcelos, numa oportunidade da Century21 Nopi. A posição aceita candidatos com ou sem experiência e apresenta uma remuneração entre os 1000 e os 6000 euros mensais.

Além desta, há várias outras ofertas com salários acima dos 1000 euros e oportunidades em áreas tão diferentes como restauração, hotelaria, logística, produção, atendimento ao cliente, administração e manutenção.

Há vagas em várias áreas que não exigem licenciatura

Entre as oportunidades disponíveis encontra-se, por exemplo, uma vaga para Técnico/a de Manutenção Elétrica e Eletromecânica, em Vila Velha de Ródão. A posição apresenta um salário entre 1227 e 1735 euros por mês.

Na área da produção, há três ofertas da Clan, em Venda do Pinheiro, para Operador(a) de Produção – Sector Extrusão, Auxiliar de Produção e Técnico/a de Controlo de Qualidade. Todas apresentam uma remuneração de 1550 euros mensais.

Também há oportunidades para quem procura trabalhar em armazém. Em Lisboa, uma das ofertas para Operador de Armazém apresenta um salário entre 920 e 1350 euros por mês. No Porto, outra oportunidade para a mesma função oferece entre 970 e 1300 euros.

Na Figueira da Foz, a Ditame procura um Operador/a de Produção Industrial, com uma remuneração entre 920 e 1400 euros mensais.

Também há oportunidades na restauração e hotelaria

O setor da restauração concentra várias das ofertas disponíveis. Em Lisboa, há uma vaga para Empregado de Mesa de 1.ª, numa oportunidade da Adecco, com salário entre 1000 e 1100 euros.

Em Cascais, a Portugália procura um Ajudante de Cozinha, com uma remuneração entre 1070 e 1200 euros por mês. Já em Ponta Delgada, há uma oportunidade para Cozinheiro, com salário entre 1000 e 1200 euros.

Na hotelaria, encontra-se ainda uma vaga para Empregado/a de Hotel, em Lisboa, com remuneração entre 920 e 1250 euros mensais, além de uma posição de Rececionista de Hotel, também na capital, que oferece entre 1050 e 1200 euros.

Administração e atendimento também estão a recrutar

Para quem procura funções administrativas, há várias possibilidades. Uma das ofertas para Administrativo/a, no Porto, apresenta uma remuneração entre 920 e 1250 euros por mês. Em Lisboa, outra vaga para a mesma função oferece entre 920 e 1200 euros.

Há ainda oportunidades para Assistente de Apoio ao Cliente, em Lisboa, com salário entre 920 e 1150 euros, e para Operadores de Contact Center, também na capital, com remuneração entre 920 e 1100 euros.

Outra das ofertas disponíveis é para Assistente Administrativo, em Braga, com salário entre 1000 e 1200 euros mensais.

Vagas para quem procura entrar ou mudar de área

A plataforma apresenta ainda oportunidades em que a experiência pode não ser um obstáculo. É o caso da vaga de Gestor(a) de negócios imobiliários, em Barcelos, que indica expressamente a possibilidade de candidatura com ou sem experiência.

Há também um Estágio +Talento Contabilista, no Porto, com uma remuneração entre 1100 e 1180 euros mensais.

No total, a listagem disponibilizada pelo BizPliz inclui ofertas em cidades como Lisboa, Porto, Braga, Barcelos, Cascais, Almada, Montijo, Sintra, Feira, Canelas, Figueira da Foz, Ponta Delgada e Vila Velha de Ródão.

Os valores apresentados correspondem às remunerações indicadas nos anúncios disponíveis na plataforma e podem variar de acordo com as condições específicas de cada função.