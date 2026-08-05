Setor alimentar procura novas competências. O que a ACIP vê nas empresas

O emprego no setor alimentar e na restauração está a mudar. A experiência continua a ser importante, mas já não chega olhar apenas para o número de anos no currículo. Muitas empresas querem perceber se a pessoa consegue adaptar-se a equipas pequenas, horários exigentes, picos de procura e regras de segurança alimentar. Esta realidade toca restaurantes, cafés, padarias, pastelarias, unidades de produção alimentar e negócios mistos. A ACIP acompanha esta mudança a partir de um setor onde produção, venda ao público e serviço se cruzam muitas vezes no mesmo espaço. A associação representa empresas de panificação, pastelaria e similares, mas o seu âmbito inclui também estabelecimentos como confeitarias, cafetarias, casas de chá, geladarias, pizzarias e outros similares de hotelaria.

Que competências aparecem mais?

A primeira é a fiabilidade. Em empresas com equipas curtas, chegar a horas, cumprir turnos e manter estabilidade pode pesar tanto como uma competência técnica específica. Depois vem a capacidade de aprender. Muitos empregadores aceitam formar, mas precisam de perceber se a pessoa consegue seguir procedimentos, respeitar ritmos de produção, usar equipamentos e adaptar-se à forma de trabalhar da casa. A higiene e segurança alimentar também ganharam peso. Em cozinhas, balcões, padarias e pastelarias, saber trabalhar com limpeza, conservação, alergénios, temperaturas e manuseamento é parte central da função.

O que muda com negócios mais polivalentes?

Muitas empresas já não encaixam numa fronteira simples entre produção e atendimento. Um balcão pode vender pão, servir café, receber encomendas e apoiar a produção. Uma equipa pode precisar de alguém que compreenda o produto, o cliente e as regras da casa. Mesmo em funções operacionais, a tecnologia entrou no quotidiano. Sistemas de faturação, encomendas digitais, gestão de stocks, equipamentos de produção e plataformas de entrega fazem parte de muitos negócios. Isto não significa que todos tenham de ser especialistas digitais. Significa que saber usar uma aplicação, consultar uma escala, responder a uma encomenda ou adaptar-se a um novo sistema já ajuda bastante.

Que papel tem a ACIP nesta adaptação?

A ACIP tem uma função de representação, informação e apoio às empresas do setor. Ao longo da sua história, participou em matérias ligadas à evolução legislativa da panificação e pastelaria, à higiene e segurança alimentar, à formação e à comunicação direta com associados. Esse trabalho ajuda a traduzir mudanças gerais para o dia a dia das empresas. Quando uma regra muda, quando uma exigência técnica ganha peso ou quando o mercado pede novos perfis, as associações setoriais podem ajudar a organizar informação e a criar referências comuns. A bolsa de emprego da ACIP é outra peça deste contexto. Não resolve todos os problemas de contratação, mas sinaliza uma tentativa de aproximar necessidades das empresas e disponibilidade de candidatos num setor em que a urgência é frequente.

O que muda na contratação?

Muda a forma de avaliar candidatos. Em vez de procurar apenas o CV mais completo, as empresas precisam de identificar sinais concretos: disponibilidade horária, experiência em atendimento, resistência a picos de trabalho, noções de higiene alimentar, proximidade e vontade de aprender. Muitos processos tradicionais falham nesse ponto. Há trabalhadores com boa experiência prática que não a conseguem explicar bem num CV. E há empresas com urgência que não têm tempo para filtrar respostas pouco alinhadas. Para empresas e trabalhadores, a mudança pode ser uma oportunidade. Quem souber explicar melhor o que sabe fazer ganha vantagem. E quem contratar com critérios mais claros terá mais hipóteses de encontrar pessoas alinhadas com o trabalho real.

