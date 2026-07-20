Atrair talento para o turismo. O trabalho da AHETA entre salários, formação e inclusão

No turismo, atrair pessoas é tão importante como atrair visitantes. Hotéis, empreendimentos turísticos, restaurantes, empresas de animação e alojamento local dependem de equipas preparadas, motivadas e capazes de responder a diferentes momentos da procura. A AHETA - Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve tem trabalhado este tema a partir de várias frentes. Representa uma parte muito significativa da oferta turística classificada da região e acompanha matérias que afetam diretamente empresas e trabalhadores: contratação coletiva, legislação laboral, formação, inclusão e empregabilidade. O objetivo passa por preencher vagas, mas também por ajudar o setor a organizar respostas mais claras, criar informação útil para as empresas e dar mais consistência às profissões ligadas ao turismo.

Onde começa a valorização das profissões?

Uma parte da resposta começa nas regras laborais. Em janeiro de 2026, a AHETA informou que foi publicada no Boletim do Trabalho e Emprego a revisão parcial do Contrato Coletivo de Trabalho celebrado com o SITESE - Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços. Segundo a associação, a nova tabela salarial produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2026 e vigora por 12 meses. Antes disso, a AHETA já tinha comunicado a assinatura da alteração salarial para 2026, incluindo temas como subsídio de alimentação, abono para falhas e prémio de línguas. Estes processos são técnicos, mas têm impacto direto na perceção das profissões. Quando salários, condições e regras ficam mais claros, as empresas conseguem planear melhor e os trabalhadores têm uma referência mais objetiva sobre o setor.

Que apoio recebem as empresas?

A AHETA mantém uma área de apoio jurídico aos associados, através de uma parceria com uma sociedade de advogados com experiência na área do turismo. Segundo a associação, esse apoio cobre matérias como empreendimentos turísticos, alojamento local, agências de viagens, trabalho, contratação coletiva, segurança social, fiscalidade e proteção de dados. Este trabalho ajuda as empresas a lidar com dúvidas que surgem na gestão diária. Uma unidade turística pode precisar de esclarecer uma regra laboral, uma obrigação legal, uma dúvida de contratação ou uma questão relacionada com a operação. Para muitos negócios, sobretudo os de menor dimensão, ter acesso a informação especializada é uma forma de ganhar segurança nas decisões. E, quando as decisões são mais claras, também se cria um ambiente mais estável para quem trabalha.

Como entram formação e empregabilidade?

A AHETA tem uma área dedicada a formações e parcerias formativas. No seu site, a associação apresenta iniciativas ligadas à capacitação dos profissionais do turismo e protocolos com entidades de formação como COMPETIR, ISQ, Universidade Aberta e ADHP. Entre as iniciativas divulgadas está o Bootcamp Algarve Destino Seguro, orientado para a preparação de profissionais do setor perante situações inesperadas, com temas ligados a segurança, procedimentos de atuação e articulação com entidades responsáveis. A associação também divulgou a Feira de Emprego do Turismo 2026 no Algarve, uma iniciativa que aproxima empresas e candidatos. Este tipo de encontro dá visibilidade às oportunidades do setor e permite que as empresas apresentem funções, percursos e necessidades de forma mais direta.

Porque é que a inclusão também conta?

A valorização das profissões turísticas também passa por abrir portas a mais pessoas. Em março de 2026, a AHETA acolheu no seu auditório, em Albufeira, a sessão "Trabalho Inclusivo: do compromisso à prática", integrada no projeto Inspira X da APEXA. A iniciativa juntou APEXA, Autoridade para as Condições do Trabalho, AHETA e NERA, com o objetivo de reunir empresas, entidades e especialistas em torno da inclusão profissional de pessoas com deficiência no contexto empresarial. Mais do que uma sessão teórica, a proposta foi dar às empresas informação clara sobre enquadramento legal, dúvidas práticas e formas graduais de implementar inclusão nas organizações.

Que papel fica para a AHETA?

O trabalho da AHETA neste tema é o de aproximar peças que muitas vezes aparecem separadas: regras laborais, esclarecimento jurídico, formação, eventos de emprego e inclusão. Nenhuma destas áreas, sozinha, define a atratividade do turismo enquanto carreira. Em conjunto, ajudam a criar um setor mais organizado e mais legível para empresas e trabalhadores. Para uma região onde o turismo tem tanto peso, esta articulação é parte da competitividade. Empresas mais informadas tendem a recrutar melhor, formar melhor e comunicar melhor as oportunidades que têm. No Algarve, o futuro das profissões turísticas também passa por esta capacidade de mostrar que trabalhar no setor pode ser uma escolha com percurso, aprendizagem e ligação direta ao território.