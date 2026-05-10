Alentejo reforça aposta na criação de emprego com novo apoio de 500 mil euros

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O Programa Regional Alentejo 2030 lançou o aviso de concurso destinado à capacitação de entidades territoriais que atuam na dinamização do emprego e do empreendedorismo na região.
Com uma dotação indicativa de 500 mil euros, cofinanciada em 85% pelo Fundo Social Europeu (FSE+), este aviso visa apoiar iniciativas que reforcem as competências de entidades locais e regionais no apoio a empreendedores e à criação de emprego.
Podem candidatar-se associações de desenvolvimento local, associações empresariais e cooperativas, incubadoras de empresas, bem como outras entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos com intervenção reconhecida nesta área.
Entre as ações elegíveis previstas neste aviso destacam-se a realização de sessões de informação e sensibilização dirigidas a potenciais empreendedores, a capacitação em competências essenciais para a elaboração de planos de negócio e investimento, ações de mentoria e consultoria especializada para projetos em fase inicial, o desenvolvimento de materiais de divulgação e ainda a promoção da partilha de boas práticas entre os diferentes agentes do ecossistema.
Este concurso insere-se na estratégia do Alentejo 2030 de reforço da coesão económica e social da região, promovendo o empreendedorismo qualificado e sustentável e contribuindo para a criação de emprego.
As candidaturas, que decorrem até 27 de julho de 2026, devem ser submetidas através do Balcão dos Fundos
Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders