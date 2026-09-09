Defesa vai abrir oportunidades industriais. Que lugar pode ter a metalomecânica portuguesa

A defesa voltou ao centro da política industrial europeia. A guerra na Ucrânia, a pressão sobre cadeias de abastecimento e a necessidade de reforçar capacidades próprias mudaram a forma como a Europa olha para produção, tecnologia e autonomia. Para Portugal, o tema não diz respeito apenas às grandes empresas de defesa. Pode envolver também PME industriais com competências em metalomecânica, fabrico de componentes, manutenção, máquinas, eletrónica, materiais, qualidade e produção especializada. A ANEME representa empresas metalúrgicas e eletromecânicas e acompanha fileiras que podem tocar, direta ou indiretamente, cadeias de valor ligadas à defesa. O próprio âmbito setorial da associação inclui fabricação de produtos metálicos, máquinas e equipamentos, material de transporte e reparação e manutenção de máquinas e equipamentos.

O que está a mudar na Europa?

A Comissão Europeia apresentou a Estratégia Industrial Europeia de Defesa, conhecida como EDIS, para reforçar a base tecnológica e industrial de defesa europeia. O objetivo é melhorar a prontidão industrial, aumentar investimento colaborativo e tornar a indústria europeia mais capaz de responder em diferentes prazos. Este movimento não significa que todas as empresas industriais passem a trabalhar para defesa. Significa que a Europa quer reduzir dependências, aumentar capacidade de produção e criar cadeias de fornecimento mais resilientes. Para PME, as oportunidades podem surgir em componentes, subcontratação, manutenção, engenharia, estruturas metálicas, ferramentas, equipamentos de apoio, prototipagem, produção de precisão ou integração em consórcios.

Porque é que isto exige preparação?

Entrar em cadeias de defesa não depende apenas de capacidade produtiva. Há requisitos de certificação, rastreabilidade, segurança, confidencialidade, qualidade, prazos e documentação. Uma empresa pode fabricar bem e, ainda assim, não estar preparada para responder a um concurso, integrar uma cadeia internacional ou cumprir exigências de cliente militar ou dual-use. A barreira está muitas vezes na linguagem, nos processos e na confiança. Também há uma questão de escala. Muitas PME não chegam sozinhas a compradores internacionais. Precisam de redes, informação sobre oportunidades e capacidade para se posicionarem como fornecedoras credíveis.

Que papel pode ter a ANEME?

A ANEME já atua na representação e promoção do setor junto de entidades públicas e privadas. No plano internacional, refere protocolos com associações e confederações na Europa, África e América do Sul, além de relação com a AICEP e participação em feiras e missões. Participa em polos de competitividade como o Engineering & Tooling e o PRODUTECH. Este posicionamento pode ajudar empresas a interpretar oportunidades, preparar processos e perceber que requisitos técnicos ou comerciais são necessários antes de entrar em cadeias mais exigentes.

Oportunidade não é garantia

O aumento do investimento em defesa não transforma automaticamente PME industriais em fornecedores do setor. A oportunidade existe, mas exige preparação. Para muitas empresas portuguesas, o primeiro passo pode ser mapear competências: que peças, processos, materiais, certificações, máquinas e experiência já existem e podem ser relevantes para cadeias de defesa ou segurança? Depois vem o trabalho menos visível: documentação, qualidade, proteção de informação, capacidade financeira, parcerias e presença em redes certas. Se a Europa quer reforçar a sua indústria de defesa, a metalomecânica portuguesa pode ter espaço. Mas terá de entrar com método, não apenas com expectativa.