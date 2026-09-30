Faltam técnicos na indústria. Como a ANEME olha para a retenção de talento

A indústria precisa de máquinas, encomendas e investimento. Mas também precisa de pessoas que saibam operar, reparar, programar, soldar, montar, desenhar, medir, certificar e gerir produção. Em muitas empresas industriais, a dificuldade já não está apenas em contratar. Está em encontrar mão de obra qualificada, formar novos trabalhadores com rapidez suficiente e evitar que o conhecimento saia quando alguém muda de empresa ou se reforma. É neste terreno que trabalha a ANEME - Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Electromecânicas. A associação representa empresas de âmbito nacional no setor metalúrgico e eletromecânico, incluindo indústrias metalúrgicas de base, fabricação de produtos metálicos, máquinas e equipamentos, material de transporte e reparação e manutenção de máquinas e equipamentos.

Porque é que este problema pesa tanto na indústria?

A falta de talento qualificado não se resolve como uma vaga administrativa simples. Há funções industriais que exigem prática, conhecimento técnico e adaptação ao processo de cada empresa. Um operador experiente conhece o ritmo da linha. Um técnico de manutenção sabe interpretar sinais antes de uma avaria parar a produção. Um trabalhador de qualidade percebe normas, tolerâncias, documentação e requisitos de clientes. Muito deste conhecimento aprende-se no trabalho. Quando a equipa perde pessoas, a empresa perde mais do que horas de trabalho. Perde memória operacional. E isso pode afetar prazos, qualidade, custos e capacidade para aceitar novas encomendas.

Que trabalho faz a ANEME nesta área?

A formação profissional é um dos objetivos assumidos pela ANEME. No seu site, a associação refere que promove ações de formação dirigidas a gestores, técnicos e colaboradores das empresas associadas em áreas de interesse para o setor. A ANEME participa nos órgãos sociais do CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica - e é sócia fundadora da AFTEM, ligada à formação tecnológica, engenharia mecânica e materiais. Além disso, a associação tem desenvolvido projetos de Formação-Ação para PME. Neste modelo, a formação não fica separada da empresa: parte de diagnóstico, plano de ação, consultoria formativa e intervenção ajustada aos problemas identificados em cada PME.

Retenção começa antes da saída

Reter talento não significa apenas aumentar salários. Em setores técnicos, a permanência depende também de percurso, reconhecimento, segurança, organização do trabalho e possibilidade de aprender. Empresas que conseguem mostrar uma carreira possível, atualizar competências e dar autonomia tendem a estar mais bem preparadas. Isto é especialmente importante quando há concorrência por técnicos entre indústria, construção, manutenção, energia e serviços especializados. Também pesa a gestão. Chefias preparadas, planeamento de turnos, comunicação clara e formação interna podem reduzir desgaste. A retenção passa muitas vezes por pequenos sinais de organização.

O que falta resolver?

O setor precisa de aproximar formação, escolas, empresas e associações. Também precisa de mostrar melhor aos jovens o que existe dentro de uma fábrica moderna: robótica, desenho técnico, controlo de qualidade, manutenção, digitalização, segurança e produção de peças que entram em cadeias internacionais. A ANEME pode ter aqui um papel de ponte. Representa o setor, acompanha empresas, participa em estruturas de formação e mantém instrumentos de informação como o Boletim Informativo, o Barómetro do Setor e o Anuário do Setor Metalúrgico e Eletromecânico. Para as empresas, o desafio é transformar a escassez de mão de obra numa pergunta mais prática: que competências precisam mesmo de contratar, quais podem formar internamente e que talento não podem dar-se ao luxo de perder?

