Geopolítica e logística em debate. APLOG junta empresas para discutir cadeias em transformação

A logística já não cabe numa leitura centrada só em transporte, armazém ou distribuição. Hoje, uma decisão política, uma tensão internacional, uma falha tecnológica ou uma mudança no consumo pode alterar rotas, custos, prazos e disponibilidade de produtos em vários pontos da cadeia de abastecimento.

É neste contexto que a APLOG - Associação Portuguesa de Logística prepara o 28.º Congresso de Logística, marcado para os dias 13 e 14 de outubro de 2026, no Taguspark, em Porto Salvo, Oeiras. O tema escolhido é "Geopolítica e Logística: Cadeias em Transformação".

A associação, pessoa coletiva de utilidade pública, reúne associados individuais e coletivos ligados à logística. Entre os associados coletivos estão empresas de indústria, distribuição, prestação de serviços, operadores logísticos, consultoras, fornecedores de software, fornecedores de equipamentos, transportadores e outras entidades ligadas ao setor.

Porque é que a geopolítica entrou na agenda da logística?

Nos últimos anos, as cadeias de abastecimento tornaram-se mais expostas a decisões tomadas longe dos armazéns, portos, fábricas ou centros de distribuição. Conflitos, alterações nas políticas comerciais, pressão sobre energia, novas regras ambientais e mudanças nos fluxos internacionais obrigam as empresas a repensar fornecedores, stocks, rotas e capacidade de resposta.

No enquadramento oficial do congresso, a APLOG refere um contexto de transformação acelerada, em que a geopolítica redefine cadeias de abastecimento e em que tecnologia e talento humano começam a reconfigurar modelos operacionais e decisões estratégicas.

O tema central passa pelo impacto das dinâmicas geopolíticas, da inteligência artificial, da automação e da digitalização na gestão das cadeias de abastecimento. Para as empresas, isto significa olhar para a logística como área estratégica e operacional ao mesmo tempo.

O que vai estar em discussão?

Segundo a APLOG, o programa integra sessões plenárias, painéis de debate, casos de estudo, demonstrações tecnológicas e momentos de contacto profissional. A ideia é criar um espaço onde empresas e especialistas possam comparar experiências, discutir tendências e perceber que soluções começam a ganhar espaço no setor.

O congresso deverá reunir cerca de 400 participantes de toda a cadeia de valor. A lista inclui indústria e fabricantes, operadores logísticos e transportadores, distribuição, grossistas e retalhistas, autoridades públicas, reguladores, consultoras, fornecedores de soluções tecnológicas e fabricantes de veículos e equipamentos.

Esta diversidade é relevante porque a logística raramente depende de uma só decisão. Uma alteração numa rota pode afetar produção. Uma quebra de stock pode afetar vendas. Uma nova ferramenta digital pode mudar a forma como se gere armazém, planeamento, frota ou previsão de procura.

Que papel tem a APLOG neste trabalho?

O congresso é uma das formas mais visíveis do trabalho da APLOG. A associação promove congressos, debates, conferências e momentos de partilha de conhecimento dirigidos a profissionais e empresas de logística.

Na área da formação, a APLOG tem também desenvolvido trabalho especializado em logística e gestão da cadeia de abastecimento. Em junho de 2026, por exemplo, divulgou um módulo de Gestão de Armazéns no âmbito da Formação Modular ELA, referindo-se à associação como Centro Nacional de Certificação da European Logistics Association.

Esta ligação entre eventos, conhecimento e formação ajuda a explicar o papel da associação. A APLOG funciona como ponto de encontro para uma atividade que atravessa vários setores da economia, da indústria ao retalho, passando pelos transportes, tecnologia, consultoria e distribuição.

Porque é que o evento pode interessar às empresas?

Para uma empresa, participar numa conferência deste tipo pode servir para perceber tendências, ouvir casos práticos e identificar contactos úteis. Mas também pode ajudar a fazer uma leitura mais ampla do setor.

O cartaz do congresso resume cinco objetivos: conhecer tendências que estão a mudar a logística global, compreender o impacto da geopolítica nas cadeias de abastecimento, ouvir especialistas e responsáveis empresariais, desenvolver novas oportunidades de negócio e fazer parte da comunidade que discute o futuro da logística em Portugal.

Há ainda uma campanha de inscrição antecipada, entre 1 de junho e 31 de agosto de 2026, com condições especiais para associados APLOG. Para empresas que se tornem associadas nesse período, a associação anuncia uma entrada gratuita numa futura iniciativa promovida pela APLOG, válida até 31 de dezembro de 2027, com exceção do programa "5 Dias, 5 Empresas" e do Congresso APLOG 2027.

O que fica depois do congresso?

O valor de um congresso deste tipo está nos dois dias de programa e nas conversas que ficam abertas entre empresas, especialistas, decisores públicos e fornecedores de soluções.

Num setor em que a rapidez de resposta, a informação e a capacidade de adaptação pesam cada vez mais, a discussão sobre geopolítica, IA, automação e digitalização deixou de ser distante. Entrou na gestão diária de quem compra, produz, transporta, armazena e distribui.

Ao trazer estes temas para o centro do debate, a APLOG dá ao setor logístico um espaço para pensar em conjunto. E, num momento em que as cadeias de abastecimento estão mais interligadas do que nunca, esse encontro pode ser tão importante como qualquer nova ferramenta ou processo.

