O bem-estar dos colaboradores pode ser uma oportunidade económica para as empresas

O relatório “Promoting Health and Well-Being: Employer Strategies for Encouraging Healthy Weight and Metabolic Wellness”, do Fórum Económico Mundial (em colaboração com a PWC), explora uma série de estratégias para ajudar as empresas a incentivarem o peso saudável e o bem-estar metabólico dos seus trabalhadores.

E de acordo com este relatório, investir no bem-estar holístico dos funcionários configura não só uma oportunidade económica para as organizações, como também um benefício significativo para a saúde pública.

A pesquisa lembra que, atualmente, mais de um bilião de pessoas em todo o mundo vivem com obesidade, patologia que está ligada a mais de 200 condições de saúde, incluindo cancro, doenças cardiovasculares, diabetes ou distúrbios musculoesqueléticos, e que, neste contexto, impõe-se uma abordagem de toda a sociedade.

Deste modo, o relatório, que faz parte da iniciativa Healthy Workforces do Fórum Económico Mundial, centra-se no papel que os empregadores podem assumir na promoção da saúde preventiva e na gestão das condições de saúde ou doenças no trabalho. Além disso, considera que à medida que a prevalência de doenças crónicas continua a aumentar globalmente, é cada vez mais necessário fazer uma abordagem multissetorial enraizada na colaboração público-privada. Os empregadores podem aproveitar a oportunidade de unir-se ao setor público, à academia, aos sistemas de saúde e à sociedade civil para transformar a maneira como a saúde é abordada.

Por sua vez, as expetativas dos funcionários – especialmente das mais jovens gerações – estão cada vez mais centradas no bem-estar no local de trabalho. Isto alinha-se com o objetivo social mais amplo de melhorar a saúde da população, especialmente em relação ao peso e distúrbios cardiometabólicos.

Por isso, no futuro, o relatório destaca que é crucial que os empregadores e todas as partes interessadas estejam focados na saúde e bem-estar os funcionários e, particularmente, que coloquem uma forte ênfase na obtenção de dados a nível académico, bem como na monitorização e avaliação do impacto das intervenções no local de trabalho nos resultados de saúde. Isto permitirá uma abordagem focada e personalizada dos investimentos na saúde dos funcionários com base nas necessidades específicas da força de trabalho.

Finalmente, para alcançar um impacto social significativo é importante que as diferentes partes interessadas estabeleçam colaborações e parcerias envolvendo tanto os setores público e privado. Ao compartilhar histórias de sucesso, melhores práticas e lições aprendidas, os esforços coletivos de toda a sociedade para melhorar saúde holística podem fazer uma diferença significativa numa escala maior.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders