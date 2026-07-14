A depressão obrigou-a a deixar o emprego. Aos 49 anos, mudou de carreira com a ajuda da filha e hoje são milionárias

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Aos 49 anos, a mãe da influencer brasileira Rafaela Chagas decidiu mudar de profissão e, agora, vive uma vida de luxo ao lado da filha. Depois de ter trabalhado durante 17 anos para uma empresa, uma depressão obrigou-a a despedir-se. Sem trabalho, a mãe de Rafaela tornou-se criadora de conteúdos digitais e hoje, com a ajuda da filha, faz milhares de euros apenas a promever produtos nas redes sociais.

A história foi partilhada recentemente pela própria influencer, através de um vídeo divulgado nas redes sociais, onde surge ao lado da mãe. "Esta é a minha mãe. Ela tem 49 anos e começou uma nova profissão. Uma profissão que não existia quando ela tinha 20 e poucos anos. A minha mãe trabalhou 17 anos no mesmo sítio, mas teve de deixar o emprego por causa de uma depressão. E foi aí que eu pensei: "E se eu a pusesse a trabalhar na minha rede favorita da Internet?", começou por contar Rafaela Chagas.

A jovem explicou o que é que a mãe faz diariamente: "Trabalha como criadora de conteúdos. Ganha produtos de marca sem pagar, grava vídeos simples a mostrar os produtos e é paga por isso."

No início, a mãe de Rafaela Chagas teve algumas dificuldades em utilizar as redes sociais para produzir conteúdos, mas com a prática foi se tornando também ela numa verdadeira influencer.

"Ela teve dificuldades no início. Dizia-me: 'Quem é que quer ver uma mulher de 49 anos na Internet?'. E eu respondia: 'As pessoas vão confiar muito mais em ti a divulgar um creme anti-idade do que em mim, que tenho 25 anos'. Até que ela fez o primeiro trabalho dela e ganhou dinheiro pelo vídeo. Depois fez outro, e outro... trabalhou com as marcas favoritas dela. Até voltou a fazer peças de artesanato, que ela ama...", confidenciou ainda Rafaela Chagas.

"Hoje está aqui, divando, e muito realizada a nível profissional. Suponho que a vida pode quebrar-te, mas tu podes reconstruir-te, mesmo aos 49 anos. Que se lixem os padrões!", completou.