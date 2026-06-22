Esta faculdade oferece as propinas, as refeições e garante emprego no final. E uma viagem todos os anos

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Pode parecer demasiado bom para ser verdade, mas há um percurso de ensino superior em Portugal que inclui propinas totalmente gratuitas, refeições diárias asseguradas, alojamento permanente e até emprego garantido no final do curso. Falamos da formação na Escola Naval, integrada na Marinha Portuguesa, que combina ensino universitário com uma carreira militar desde o primeiro dia.

A proposta distingue-se de grande parte do ensino superior tradicional por um modelo em que o estudante não só não paga propinas, como também tem acesso a um conjunto de benefícios que abrangem praticamente todas as áreas da vida académica e pessoal.

Uma faculdade com tudo incluído

Na Escola Naval, a formação é acompanhada de um pacote de apoio completo. As refeições são gratuitas e asseguradas todos os dias do ano, tal como o alojamento, independentemente da origem geográfica do aluno. Ou seja, há cama garantida durante todo o ano letivo, sem custos adicionais.

Também o material necessário ao curso está incluído: fardamento entregue no início do ano, livros, computadores e até equipamentos como impressoras 3D fazem parte dos recursos disponíveis para a formação dos cadetes.

Estudar e ver o mundo

Um dos aspetos que se distingue deste percurso é a vertente internacional. Durante o curso, os alunos podem realizar programas de intercâmbios em faculdades navais estrangeiras, incluindo países como França, Espanha, Itália ou Roménia, ao abrigo de programas semelhantes ao Erasmus.

Para além disso, todos os verões há viagens de instrução em navios da Marinha, permitindo aos cadetes contactar diretamente com o mar e com diferentes portos internacionais. Na prática, a formação inclui experiências de viagem regulares, com uma componente prática que vai muito além da sala de aula.

Ciência, tecnologia e desporto

A vertente académica também passa pela participação em projetos de investigação, com foco em inovação tecnológica e científica aplicada à Marinha e à sociedade. O objetivo passa por envolver os alunos em áreas estratégicas e de desenvolvimento.

Fora das aulas, o desporto tem um papel central. Os estudantes podem praticar modalidades como futsal, vela, basquetebol, judo, atletismo, tiro ou natação, participando em competições universitárias, militares e até internacionais. O campus inclui ainda um ginásio totalmente equipado.

Um percurso com salário e futuro garantido

Outro ponto que distingue este modelo de ensino é a remuneração mensal. Os alunos recebem um vencimento que aumenta ao longo dos anos de curso, começando nos 226,14 euros no primeiro ano e podendo ultrapassar os 1.100 euros quando atingem o posto de aspirante.

Mas talvez o dado mais apelativo seja a empregabilidade: a formação na Escola Naval garante integração direta nos quadros permanentes da Marinha após a conclusão do curso. Na prática, significa emprego assegurado e progressão de carreira definida desde o início.

Saúde e bem-estar assegurados

A vertente de apoio ao aluno não fica por aqui. A Escola Naval disponibiliza assistência médica, cirúrgica e medicamentosa permanente, garantindo acompanhamento contínuo da saúde e bem-estar dos cadetes ao longo de toda a formação.