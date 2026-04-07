Localidade a 60 km de Portugal oferece benefícios fiscais e apoios à habitação a quem for para lá viver

Estes são os empregos onde as pessoas são mais infelizes, revela estudo

Investiu 15 mil euros para criar um negócio nas horas vagas. Hoje fatura mais de 80 mil por mês

Espanha tem um programa cujo objetivo é povoar com novos residentes zonas que têm perdido população. O programa chama-se Holapueblo e pretende atrair pessoas que respondam às necessidades laborais mais urgentes, como, por exemplo, trabalho em bares, restaurantes ou creches. É o caso da pequena localidade galega de Beariz, com apenas 900 habitantes, e que fica a pouco mais de 60 quilómetros de Portugal.

Como explica o Huffington Post, esta aldeia situa-se no noroeste da província de Ourense. De acordo com o jornal espanhol, esta pequena aldeia espanhola “conta com um património histórico que a torna muito atrativa para viver. Este fator, aliado à conectividade de fibra ótica em expansão e no 5G móvel, faz com que seja perfeita para nómadas digitais ou trabalhadores independentes que queiram iniciar um novo negócio. Baseada no setor pecuário e agrícola (pequenas explorações familiares), está também a emergir emprego na construção, com vagas para profissionais dedicados a obras e remodelações”, explica o mesmo site.

Além disto, está a ser construído um novo parque empresarial naquela região, que dará impulso à economia local.

O autarca Tomás José Sancho explicou ao mesmo site que o seu município está “muito bem localizado”, com um clima “estável durante todo o ano” e habitantes “simpáticos, acolhedores e abertos a quem chega”.

Isenções fiscais para quem criar emprego

Os interessados em trabalhar e viver em Beariz poderão beneficiar de isenções fiscais se gerarem emprego, além de haver diversos apoios para trabalhadores e para a reabilitação de habitações.

O município oferece ainda benefícios a quem criar serviços de proximidade, incluindo padaria, loja de roupa e calçado, bar/restaurante ou creche. Para a população mais idosa, é também necessária uma estrutura de apoio, como um centro de dia, e, para promover o território, uma empresa turística que valorize o património natural local.

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