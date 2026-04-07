Localidade a 60 km de Portugal oferece benefícios fiscais e apoios à habitação a quem for para lá viver
O autarca da aldeia explicou ao mesmo site que o seu município está “muito bem localizado”, com um clima “estável durante todo o ano”
Espanha tem um programa cujo objetivo é povoar com novos residentes zonas que têm perdido população. O programa chama-se Holapueblo e pretende atrair pessoas que respondam às necessidades laborais mais urgentes, como, por exemplo, trabalho em bares, restaurantes ou creches. É o caso da pequena localidade galega de Beariz, com apenas 900 habitantes, e que fica a pouco mais de 60 quilómetros de Portugal.
Como explica o Huffington Post, esta aldeia situa-se no noroeste da província de Ourense. De acordo com o jornal espanhol, esta pequena aldeia espanhola “conta com um património histórico que a torna muito atrativa para viver. Este fator, aliado à conectividade de fibra ótica em expansão e no 5G móvel, faz com que seja perfeita para nómadas digitais ou trabalhadores independentes que queiram iniciar um novo negócio. Baseada no setor pecuário e agrícola (pequenas explorações familiares), está também a emergir emprego na construção, com vagas para profissionais dedicados a obras e remodelações”, explica o mesmo site.
Além disto, está a ser construído um novo parque empresarial naquela região, que dará impulso à economia local.
O autarca Tomás José Sancho explicou ao mesmo site que o seu município está “muito bem localizado”, com um clima “estável durante todo o ano” e habitantes “simpáticos, acolhedores e abertos a quem chega”.
Isenções fiscais para quem criar emprego
Os interessados em trabalhar e viver em Beariz poderão beneficiar de isenções fiscais se gerarem emprego, além de haver diversos apoios para trabalhadores e para a reabilitação de habitações.
O município oferece ainda benefícios a quem criar serviços de proximidade, incluindo padaria, loja de roupa e calçado, bar/restaurante ou creche. Para a população mais idosa, é também necessária uma estrutura de apoio, como um centro de dia, e, para promover o território, uma empresa turística que valorize o património natural local.