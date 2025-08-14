Emprego ou armadilha? 6 dicas para descobrir

Estes são os empregos onde as pessoas são mais infelizes, revela estudo

A Adecco, líder mundial em soluções de talento, alerta para o aumento de ciberfraudes associadas a falsas ofertas de emprego, especialmente através de aplicações de mensagens instantâneas como o WhatsApp. O fenómeno, cada vez mais frequente em Portugal e a nível global, representa uma ameaça real para candidatos à procura de novas oportunidades, bem como para empresas cuja identidade é frequentemente usada de forma abusiva.

A prática é simples, mas eficaz: os cibercriminosos fazem-se passar por empresas ou recrutadores credíveis e contactam candidatos via WhatsApp, partilhando ofertas de emprego falsas com links duvidosos, pedidos de dados pessoais ou exigência de pagamentos para garantir vagas. O tom informal das mensagens e a popularidade da plataforma tornam a fraude mais difícil de detetar e mais fácil de escalar, explica a Adecco em comunicado.

De acordo com Alexandra Andrade, Country Manager da Adecco Portugal, “à medida que o recrutamento se torna mais digital, também aumentam os riscos associados à ciberfraude. A proteção dos candidatos começa na informação clara e na capacitação digital. Por isso, é fundamental que empresas e profissionais estejam atentos — e preparados para reagir rapidamente.”

Desta forma, num momento em que a procura por novas oportunidades se intensifica, é essencial reforçar a literacia digital e promover comportamentos seguros. A Adecco destaca seis boas práticas que podem ajudar candidatos e empresas a protegerem-se:

Verifique sempre a origem da oferta – Confirme se os contactos vêm de fontes oficiais (como emails institucionais ou websites verificados) e desconfie de mensagens recebidas por canais informais. Não partilhe dados pessoais via WhatsApp – Informações sensíveis devem ser sempre partilhadas em ambientes seguros e nunca como resposta a mensagens não solicitadas. Nunca pague para garantir uma vaga – Processos de recrutamento legítimos nunca exigem pagamentos antecipados. Denuncie e bloqueie mensagens suspeitas – Em caso de dúvida, reporte o contacto à plataforma utilizada e bloqueie o número de imediato. Informe-se sobre o processo da empresa – Saber como a empresa recruta, que etapas segue e por que meios comunica pode ajudar a detetar tentativas de fraude. Promova formação em cibersegurança nas equipas – A sensibilização dos colaboradores é uma das formas mais eficazes de defesa. Saber o que procurar e como agir faz toda a diferença.

