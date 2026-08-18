Valter estudou quando vivia na rua. Agora, conseguiu emprego na Função Pública

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Conseguir um lugar na Função Pública é para muitos brasileiros um objetivo de vida, sobretudo pelas condições salariais e segurança do emprego. Mas conseguir aprovação nos testes que são aplicados nos concursos não é fácil, muito menos quando não há dinheiro para pagar uma escola ou um explicador.

O caso de Valter Fonseca é por isso uma inspiração e motivou destaque na imprensa internacional. Como relata a edição espanhola dedicada ao emprego no Huffington Post, o brasileiro é agora funcionário de uma autarquia depois de ter estudado na rua, em situação de sem-abrigo. Entregou o currículo em dezenas de empresas à procura de trabalho, sem receber respostas, até que o seu esforço foi finalmente recompensado.

Dormia na rua e estudava com os livros que encontrava

Sem dinheiro para pagar uma renda, Valter acabou por dormir nos bancos da estação de autocarros onde trabalhava. Para conseguir algum dinheiro, fazia vários trabalhos, desde limpar a estação de autocarros a realizar pequenos recados para comerciantes e transportar as malas dos passageiros que chegavam.

Foi durante esse período que continuou a estudar. Como contou numa entrevista à TV Paranaíba, citada pelo site espanhol, concluiu os estudos do ensino secundário enquanto vivia na rua e aproveitava para ler os livros que encontrava.

Uma infância marcada por dificuldades

A história de Valter começou num contexto familiar particularmente difícil. A mãe abandonou-o e foram os vizinhos e alguns familiares que assumiram os cuidados, dando-lhe comida e comprando-lhe roupa para frequentar a escola.

Ainda criança, começou a recolher lixo em troca de comida. Aos 16 anos, entrou no mundo do tráfico de droga, embora garanta que nunca recorreu à violência.

Encontrou na pintura uma forma de ganhar a vida

Valter conta que acabou por se apaixonar pela profissão. Pintava painéis nas ruas, escrevia em muros e criava faixas e cartazes.

O trabalho aumentava durante as campanhas eleitorais, quando era contratado para fazer propaganda dos políticos. No entanto, a chegada das empresas de publicidade acabou por deixá-lo novamente sem emprego. "Passei muita fome", recorda.

Foi convencido por um homem a mudar de cidade, para uma localidade onde as oportunidades seriam mais. Foi assim que partiu em busca de uma nova vida, sem imaginar que acabaria por conquistar um lugar no serviço público.