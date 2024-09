IKEA está a recrutar. Há 18 vagas abertas em diversos locais do país

A IKEA tem atualmente 18 vagas de emprego disponíveis em várias áreas e localidades de Portugal. As oportunidades estão distribuídas por diferentes departamentos, oferecendo posições tanto a tempo parcial como a tempo inteiro.

Para quem procura integrar o setor de logística e cadeia de abastecimento, há várias vagas em Almancil e Frielas (Loures). Em Almancil, estão disponíveis posições de Colaborador de Logística - Sales Space Preparation (20h, das 5h às 11h), Colaborador de Logística - Outflow (20h, das 13h às 19h e das 9h às 15h) e Colaborador de Logística - Inflow (20h, das 4h às 10h). Em Frielas, existe ainda uma vaga para Team Leader de Logística - Outflow, a tempo inteiro.

No setor de vendas e comercial, há várias oportunidades distribuídas por diferentes lojas. Em Almancil, estão abertas posições de Colaborador de Vendas - Escritórios, Cozinhas e Espaços de Refeição (20h, das 15h às 21h). Na loja de Alfragide, há vagas para Colaborador de Vendas - Salas e Estantes (20h, das 10h às 15h) e Colaborador de Vendas - Escritórios e Espaços de Refeição (20h, das 16h às 22h). Na loja de Loures, está disponível a função de Colaborador de Vendas - Quartos e Colchões (20h, das 17h às 22h30). Em Braga, há uma vaga para Colaborador de Vendas - Secção de Têxteis (12h, apenas aos fins de semana). Em Beja, a IKEA procura um Colaborador de Vendas para o seu Estúdio de Planificação (20h, das 16h às 23h).

No setor de Relação com Clientes, a IKEA está a recrutar para o Balcão de Apoio ao Cliente em Loures, com uma vaga de 20h para o fim de semana (sexta-feira, sábado e domingo).

Para os interessados na área de design de interiores, há uma oportunidade a tempo inteiro na loja do Algarve como Colaborador de Interior Design.

A área de alimentação e restauração também oferece uma posição de Colaborador de IKEA Food - Restaurante em Loures (20h, das 16h30 às 22h30).

Além destas funções, a IKEA procura ainda um Source Leader para o setor de Compras e Abastecimento, em Paços de Ferreira, com uma posição a tempo inteiro.

