“Na IKEA, gostamos de relações duradouras”: cadeia sueca está a contratar

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A IKEA está com dezenas de vagas abertas em Portugal, sobretudo nas lojas de Matosinhos, Braga e Almancil, mas também em Loures e Paços de Ferreira. No total, há oportunidades em áreas como vendas, logística, restauração, apoio ao cliente, administração, manutenção industrial e saúde e segurança.

A maioria das ofertas destina-se a funções em regime part-time e temporário, com horários concentrados em períodos da tarde, noite e fins de semana — uma opção que pode ser interessante para estudantes ou para quem procura rendimento extra. Entre as áreas com maior número de vagas destacam-se as de vendas e restauração. Há oportunidades para colaboradores de vendas em secções como quartos e colchões, iluminação, organização da casa, casas de banho, self-service e artigos infantis, tanto em Braga como em Matosinhos e Almancil.

Na área de restauração, a IKEA procura reforçar equipas de restaurante, cozinha, bistrô e mercearia sueca. Existem vagas em Braga, Matosinhos e Almancil, incluindo posições de 20 e 40 horas semanais, algumas especificamente para fins de semana.

Também há várias oportunidades em logística e cadeia de abastecimento, sobretudo para funções de inflow e outflow, ligadas à receção e expedição de mercadorias. Estas vagas estão disponíveis em Matosinhos e Almancil, com horários maioritariamente de manhã cedo ou tarde.

Já na área de relação com clientes, a empresa está a recrutar para caixas, balcão de apoio ao cliente e funções remotas de apoio ao consumidor, em Loures. Algumas destas posições permitem trabalho remoto através do “Remote Customer Meeting Point”.

Além das funções operacionais, a IKEA tem ainda vagas mais técnicas e especializadas, como Health & Safety Developer, em Paços de Ferreira, e Técnico(a) de Manutenção Industrial, também na região do Porto.

A empresa anunciou ainda uma iniciativa de recrutamento direcionada a pessoas com deficiência e/ou incapacidade, para a loja de Loures, reforçando a aposta na inclusão no mercado de trabalho.

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