Se quer investir na sua profissão reforce competências nestas seis áreas

Atualmente, um dos grandes desafios profissionais passa por desenvolver capacidades e competências que permitam que os trabalhadores se adaptem a um mercado que está em constante mudança devido à transformação tecnológica que vivemos.

As empresas procuram novas competências nas pessoas que contratam e, por conta disso, o perfil dos profissionais também está a mudar já que muitos deles procuram formação para continuarem a manter-se atualizados e relevantes para as empresas.

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A Olisipo – empresa especializada em recrutamento, outsourcing e formação na área das tecnologias de informação -, identificou as seis áreas de formação tecnológica que hoje representam uma oportunidade de carreira para diversos profissionais.

1 | Inteligência Artificial (IA)

A IA tem cada vez mais um papel estratégico na criação de soluções digitais. Por isso, mais do que utilizar plataformas de inteligência artificial generativa, os profissionais são hoje chamados a compreender como desenhar processos, automatizar tarefas e desenvolver soluções que integrem esta tecnologia. Competências como AI Engineering, Vibe Coding, Prompt Engineering ou AI Product Management começam a ganhar mais relevância.

2 | Cibersegurança

A cibersegurança tornou-se uma prioridade para organizações de todos os setores. Para além dos conhecimentos técnicos tradicionais, cresce a procura por conhecimentos em áreas como cloud security, governança, gestão de risco e proteção de dados, acompanhando a evolução das exigências regulamentares.

3 | Data analytics e data science

As organizações produzem diariamente grandes volumes de informação, mas o desafio está em transformar esses dados em conhecimento útil para apoiar decisões. Por isso, competências relacionadas com análise de dados, visualização de informação, machine learning ou estatística aplicada continuam a assumir um papel estratégico.

4 | Cloud computing

Atualmente, esta é uma das áreas tecnológicas com maior procura e melhores perspetivas de empregabilidade. A migração de infraestruturas, aplicações e serviços para a cloud continua a acelerar, aumentando a necessidade de existirem profissionais capazes de desenhar arquiteturas, garantir a segurança da informação e otimizar recursos.

5 | Desenvolvimento de software e automação

O desenvolvimento de software continua a ser uma capacidade essencial, mas o perfil do programador evoluiu. Para além da programação básica, é fundamental dominar metodologias de automação, integração contínua, DevOps e ferramentas que permitam desenvolver soluções mais eficientes e colaborativas.

6 | Competências humanas

Muitas tarefas técnicas tendem a ser automatizadas, por isso, competências como pensamento crítico, comunicação, liderança e resolução de problemas assumem um papel diferenciador. São estas capacidades que permitem aos profissionais interpretar contextos, tomar decisões e colaborar de forma eficaz em equipas multidisciplinares.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders