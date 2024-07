Leroy Merlin está a contratar. Há mais de 90 vagas abertas em todo o país

A Leroy Merlin, uma das maiores empresas de bricolage, construção, decoração e jardinagem instalada em Portugal, está a recrutar, com mais de 90 vagas abertas em diversas regiões do país. As oportunidades variam entre diferentes áreas e funções, havendo desde posições de atendimento ao cliente a cargos de gestão.

No norte do país, a Leroy Merlin tem várias vagas abertas nas suas lojas de Porto, Braga e Matosinhos. As posições disponíveis incluem Assistentes de Loja, Vendedores Especializados e Coordenadores de Equipas. Estas vagas destinam-se a profissionais com diferentes níveis de experiência e formação, desde recém-formados a profissionais com vasta experiência no setor.

Na região centro, as lojas de Coimbra e Leiria estão a recrutar para várias funções. As oportunidades incluem vagas para Técnicos de Manutenção, Assistentes de Logística e Gestores de Produto. A Leroy Merlin procura candidatos que sejam «proativos, dinâmicos e com uma forte orientação para o cliente».

Já na área de Lisboa e Vale do Tejo, as lojas da Leroy Merlin em Lisboa, Cascais e Sintra estão a recrutar para diversas funções. Entre as vagas disponíveis encontram-se Assistentes de Atendimento ao Cliente, Especialistas em Decoração e Gestores de Projeto. Estas posições são ideais para quem tem uma paixão pelo design de interiores!

No sul do país, as lojas de Évora e Faro também têm vagas abertas. As oportunidades incluem Assistentes de Caixa, Técnicos de Vendas e Coordenadores de Logística. A Leroy Merlin procura aqui, mais uma vez, candidatos com excelentes capacidades de comunicação e uma forte orientação para o serviço ao cliente.

Pesquise aqui e saiba os detalhes das ofertas de emprego na Leroy Merlin

Quais os benefícios e regalias de quem trabalha na Leroy Merlin?

A Leroy Merlin sublinha, no seu site, que a sua organização promove a aprendizagem contínua e orgulha-se em ser "Human First", afirmando colocar o bem-estar e o sucesso dos colaboradores como uma prioridade.

Os colaboradores da Leroy Merlin têm acesso a benefícios e incentivos como o Prémio Progresso e a Partilha de Resultados. O Prémio Progresso consiste na distribuição trimestral de um prémio que pode atingir 25% da remuneração bruta trimestral, acrescido de um prémio de segurança de 25€, no máximo, por cada colaborador.

A Partilha de Resultados consiste em distribuir pelos colaboradores, anualmente, parte dos resultados positivos obtidos no ano fiscal anterior, podendo ir até 12% da remuneração bruta anual.Conheça ainda os benefícios dados aos trabalhadores da Leroy Merlin, de acordo com a área de recrutamento do site da empresa: