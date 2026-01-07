Mercadona está a contratar para as suas lojas. E em 2026 dá uma semana de férias extra aos trabalhadores

A Mercadona está a recrutar em várias zonas do país e tem, neste momento, 17 vagas de emprego abertas em Portugal, com contratos sem termo. As oportunidades abrangem sobretudo funções em loja e na área da manutenção, distribuídas de norte a sul, e inserem-se numa política de emprego focada na estabilidade, progressão salarial e conciliação entre vida profissional e pessoal.

A maioria das vagas destina-se à função de operador de loja, com 11 oportunidades em supermercados localizados na Moita, Beja, Sintra, Covilhã, Viseu, Amarante, Vila Real, Esposende, Maia, Faro e Portimão. A empresa procura diferentes perfis para estas funções, com gosto pelo contacto com o cliente e capacidade para trabalhar num ambiente dinâmico.

Além das funções em loja, a Mercadona está também a recrutar para a área da manutenção, com seis vagas disponíveis. Há oportunidades para técnico de refrigeração e climatização, em Faro, e para auxiliar de manutenção em Vila Nova de Gaia, Fafe, Sintra, Caldas da Rainha e Matosinhos. Nestes casos, a empresa procura candidatos com competências em reparações e manutenção de instalações e equipamentos.

Todas as vagas anunciadas oferecem contrato sem termo, horários definidos com antecedência, semanas de cinco dias de trabalho, folgas planeadas e a possibilidade de turnos fixos ou rotativos. Os trabalhadores têm ainda direito a 15 dias de férias no verão, integrados num total anual de dias de descanso que será reforçado já a partir de 2026.

A empresa refere ainda apostar na promoção interna e na formação contínua, permitindo aos colaboradores aceder a diferentes áreas e evoluir profissionalmente dentro da organização, num ambiente de trabalho descrito como estável e estruturado.

A estas condições junta-se uma novidade relevante, anunciada pela empresa em comunicado em dezembro: a partir de 2026, os trabalhadores da Mercadona em Portugal passam a ter mais uma semana de férias, com o aumento dos dias úteis de descanso de 24 para 29. Além disso, pelo segundo ano consecutivo, a empresa vai atribuir em março um salário mensal extra, correspondente a um mês de remuneração, como gratificação. Em Portugal, onde a Mercadona conta com cerca de 7.500 trabalhadores, o investimento nestas duas medidas ascende a 15 milhões de euros.

As candidaturas podem ser feitas através dos canais oficiais da Mercadona, onde é possível consultar os detalhes de cada vaga.