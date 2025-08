Mercadona simplifica processo de candidaturas com novo portal de emprego

Outros artigos:

A Mercadona lançou um novo portal de emprego, que permite a qualquer pessoa interessada em trabalhar na empresa criar o seu perfil pessoal, receber propostas da empresa de acordo com as suas preferências e fazer o acompanhamento dos processos de seleção em que estiver a participar.

No portal de emprego anterior não se guardavam perfis e era necessário que o candidato se inscrevesse individualmente a cada vaga, repetindo os dados em cada ocasião. Nesta nova ferramenta, a Mercadona foca-se no candidato: “Concebemos um portal intuitivo, de navegação clara e pensado para que seja mais simples optar por trabalhar na Mercadona”, explica Marina Ramírez, responsável pela Captação de Talento da Mercadona.

A partir de agora, qualquer pessoa interessada em trabalhar na Mercadona pode criar um perfil único que se mantém ativo na plataforma. Pode inscrever-se com o seu currículo, estabelecendo uma ligação com o LinkedIn ou preenchendo ou seus dados manualmente, e indicar as suas preferências por jornada laboral, tipo de contrato, localização ou área de interesse (Loja, Bloco Logístico ou Escritórios). Isto permite à empresa manter no radar todos os perfis, identificar oportunidades e contactar proativamente os candidatos que encaixem em alguma vaga, quer se tenham inscrito previamente em alguma oferta ativa ou não, explica a empresa em comunicado.

O novo portal também permite ao utilizador consultar sempre o estado das suas candidaturas e saber, através de vídeos explicativos, como é o dia a dia dos diferentes postos, ajudando assim a que os futuros candidatos conheçam melhor como é trabalhar na empresa.

