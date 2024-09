Quer trabalhar na Mercadona? Retalhista está a recrutar

Link To Leaders

A empresa de supermercados espanhola Mercadona anunciou a criação de um hub de desenvolvimento de software no Porto, uma iniciativa que representa mais uma etapa de expansão em território português.

A equipa deste hub, que irá trabalhar em colaboração com Espanha, será integrada no Mercadona IT e vai centrar-se na digitalização e na reengenharia dos mais de 300 sistemas internos e de aplicações utilizadas nos mais de 1.600 supermercados da cadeia, em Portugal e Espanha, bem como nos 17 blocos logísticos.

Nesta fase do processo de criação do hub, a Mercadona está a recrutar profissionais de Java Back Developer. Os candidatos selecionados, terão a oportunidade de fazer parte da equipa de mais de 1.000 profissionais em áreas como o desenvolvimento e arquitetura de software, cibersegurança, DevOps, gestão de dados, product management, product designers, cloud, infraestrutura IT ou design UX/UI, entre outros.

A missão destas equipas é definir, desenvolver e implementar as soluções tecnológicas que melhor se adaptam às necessidades da Mercadona, de forma a melhorar e otimizar os processos internos da empresa, desde a logística aos recursos humanos, passando pelo departamento financeiro ou obras.

