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As mulheres continuam a ganhar menos 244 euros do que os homens pela execução do mesmo trabalho. A revelação é do barómetro da Direção-Geral de Coordenação e Planeamento.

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Segundo dados do mais recente barómetro da Direção-Geral de Coordenação e Planeamento (DGCP) sobre disparidade salarial, as mulheres ganham, em média, menos 244 euros do que os homens para desempenharem o mesmo tipo de funções. E de acordo com o relatório, as maiores diferenças remuneratórias encontram-se nas atividades artísticas e nas áreas ligadas à saúde e ao apoio social.

Numa análise ao total de trabalhadores por conta de outrem a tempo inteiro, o barómetro da DGCP revela que em 2024 o salário médio mensal ilíquido (bruto) das mulheres em Portugal era de 1.439,9 euros. Por sua vez, o salário médio auferido pelos homens era de 1.683,8 euros. Ou seja, a diferença salarial entre homens e mulheres foi de 243,9 euros, com as mulheres a ganharem 14,5% menos.

Apesar de nos últimos anos a diferença ter vindo a diminuir, esta tem acontecido a um ritmo lento. Ainda de acordo com o barómetro da DGCP, em 2017 a diferença salarial de género era de 18,2%, com as mulheres a receberem, em média, 1.009,3 euros contra os 1.233,6 euros mensais dos homens.

A diferença é explicada, em parte, pelo facto de as mulheres continuarem a ser mais penalizadas por terem mais responsabilidades com os filhos, o que se reflete em salários mais baixos e numa menor progressão na carreira.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders