5 ações em 4 países. O que a NERLEI CCI está a fazer pela internacionalização das empresas

A internacionalização não se faz só com vontade de exportar. Exige mercados escolhidos, informação, contactos, presença em feiras, reuniões com parceiros e capacidade para adaptar a oferta ao que cada país procura. Entre abril e junho, a NERLEI CCI realizou cinco ações de promoção internacional em quatro países, no âmbito de três projetos cofinanciados. Segundo a notícia publicada pela associação, a agenda promoveu o tecido empresarial da Região de Leiria e o setor português das embalagens. Para a associação empresarial da Região de Leiria, este trabalho faz parte de uma atuação mais ampla de apoio às empresas. A NERLEI CCI presta serviços de internacionalização e desenvolve projetos coletivos que procuram abrir mercados, criar contactos e dar mais visibilidade a setores com peso na economia regional.

Que ações foram realizadas?

A primeira ação decorreu entre 29 de abril e 1 de maio, na SIAL Canadá 2026, no âmbito da agenda Embalagem do Futuro. A NERLEI CCI participou como consorciada responsável pela divulgação e promoção da agenda, com um stand dedicado à apresentação dos principais resultados do projeto. Entre 7 e 13 de maio, a associação esteve na Interpack, em Düsseldorf, na Alemanha, no âmbito do SustainablePackPT. A presença teve como objetivo promover o setor português das embalagens e mostrar a capacidade produtiva, tecnológica e criativa das empresas, sobretudo das regiões Norte e Centro. Depois seguiram-se Bogotá, Toronto e Singapura. Na Colômbia, a deslocação integrou o Leiria Trade & Growth. No Canadá, voltou a estar ligada ao SustainablePackPT. Em Singapura, a presença aconteceu no âmbito do Embalagem do Futuro, com participação na Sustainability in Packaging Asia.

Que projetos estão por trás desta agenda?

O Leiria Trade & Growth é desenvolvido pela NERLEI CCI e pela CIMRL. Quer apoiar empresas da Fileira Casa, Moldes e Plásticos da Região de Leiria na internacionalização para mercados como China, Colômbia, Coreia do Sul, Japão e México. A página oficial indica que o projeto pretende impactar cerca de 350 PME's. O SustainablePackPT, desenvolvido pela NERLEI CCI e pela AEB CCI, está focado na internacionalização do setor nacional das embalagens. Os mercados definidos incluem Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Canadá e Estados Unidos da América. Já o Embalagem do Futuro é uma agenda mobilizadora financiada pelo PRR, centrada em soluções de embalagem mais ecológicas, digitais e inclusivas. Segundo a informação da NERLEI CCI, reúne empresas, universidades, centros de investigação e associações.

Que apoio existe além dos projetos?

A NERLEI CCI também disponibiliza apoio à internacionalização para necessidades específicas das empresas. Entre os serviços indicados no site estão estudos de seleção de mercados prioritários, desenvolvimento comercial de mercados, estudos de mercado, organização de visitas individuais de prospeção, participações individuais em feiras internacionais, plano de marketing internacional, capacitação e consultoria. O projeto International Business 2025-26 reforça essa lógica. Segundo a página oficial, pretende apoiar 104 empresas das fileiras casa, escritório e automóvel através de ações de capacitação, participação coletiva em feiras, missões internacionais, marketing internacional, transformação digital e desenvolvimento de e-commerce. Os mercados-alvo incluem Alemanha, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Reino Unido e Suécia.

Porque é que este trabalho importa para PME?

Para uma grande empresa, testar mercados externos pode ser parte natural da estratégia. Para uma PME, cada deslocação pesa mais: tempo, custo, preparação, contactos e risco comercial. As ações coletivas ajudam a reduzir essa barreira. A empresa entra num enquadramento organizado, com informação e contactos que seriam mais difíceis de construir isoladamente. Ainda assim, a presença internacional é só uma parte do caminho. Depois das feiras e missões, há trabalho menos visível: responder a contactos, adaptar propostas, validar canais, perceber requisitos técnicos e decidir onde vale a pena insistir. É nesse acompanhamento que o papel da NERLEI CCI ganha maior clareza. A associação não vende pelas empresas, mas pode ajudar a criar condições para que a Região de Leiria e os setores que representa sejam vistos, escutados e considerados em mercados onde competir exige preparação.

