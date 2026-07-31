Sustentabilidade entra nas fábricas. NERLEI CCI leva empresas a ver boas práticas no terreno

A sustentabilidade já não vive só em relatórios ou apresentações institucionais. Para muitas empresas, começa a pesar nas relações com clientes, no acesso a financiamento, na entrada em cadeias de valor e até na forma como se mede a eficiência interna. É neste ponto que a NERLEI CCI - Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria quer aproximar o tema da realidade das empresas. A associação organiza um safári empresarial dedicado a boas práticas de sustentabilidade, com visitas à Matcerâmica - Fabrico de Louça, à Sirplaste - Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico e à SIE - Sociedade Internacional de Embalagens. A iniciativa realiza-se no âmbito do projeto Sustainability Leaders e foi desenhada para levar empresários, gestores e quadros técnicos a ver exemplos concretos no terreno. A ideia é simples: antes de pedir às PME que avancem com planos ESG, convém mostrar como outras empresas estão a transformar processos, consumos, materiais e formas de gestão.

Porque é que um safári empresarial pode ajudar?

Para uma PME, a sustentabilidade pode parecer um tema demasiado grande. Fala-se de emissões, circularidade, relato, indicadores, compras responsáveis e exigências de clientes internacionais. No dia a dia, a pergunta costuma ser mais direta: por onde começar? O formato de visita ajuda porque tira o tema da abstração. Em vez de discutir sustentabilidade apenas numa sala, os participantes entram em empresas que já aplicam práticas no seu funcionamento diário. Isso permite observar processos, perceber dificuldades, fazer perguntas e comparar soluções. Para muitas empresas, esse contacto pode ser mais útil do que uma explicação genérica sobre ESG.

O que é o Sustainability Leaders?

O Sustainability Leaders é um projeto desenvolvido pela NERLEI CCI e pela AEB CCI - Associação Empresarial de Braga/Câmara de Comércio e Indústria de Braga. Segundo a informação oficial, decorre entre 17 de fevereiro de 2025 e 15 de junho de 2027. O projeto quer apoiar PME das regiões Centro e Norte na adoção de práticas sustentáveis e responsáveis, com foco nos pilares ESG. A operação prevê ferramentas de diagnóstico, planos de ação, capacitação inicial e avançada, um barómetro de sustentabilidade empresarial e ações de disseminação de boas práticas. O custo elegível indicado é de 268.044,91 euros, com apoio financeiro da União Europeia de 227.838,18 euros, no âmbito do Portugal 2030 e do Programa Inovação e Transição Digital.

Que papel tem a NERLEI CCI?

A NERLEI CCI foi fundada em 1985 e atua no distrito de Leiria. Em 2023, foi reconhecida como Câmara de Comércio e Indústria, passando a usar a designação atual. Neste tema, a associação funciona como ponto de ligação entre empresas, projetos cofinanciados, conhecimento técnico e necessidades concretas do tecido empresarial regional. O trabalho não se limita a comunicar a importância da sustentabilidade. Passa por criar instrumentos, sessões, diagnósticos e momentos de contacto direto entre empresas. O safári empresarial encaixa nessa lógica. Dá visibilidade a empresas que já estão a experimentar mudanças e permite que outras PME percebam como podem adaptar práticas à sua escala.

O que pode ficar depois da visita?

Uma visita empresarial não resolve, por si só, a transição sustentável. Mas pode desbloquear uma primeira decisão: medir consumos, rever processos, preparar indicadores ou procurar apoio para criar um plano de ação. Para a Região de Leiria, onde há indústria, cerâmica, moldes, plásticos, embalagem, construção e serviços ligados à produção, esta discussão é muito prática. Sustentabilidade, aqui, não é só imagem. Pode ser custo, acesso a mercado, eficiência e capacidade para responder a clientes mais exigentes. O desafio é fazer com que estas visitas não fiquem como momentos isolados. A diferença aparece quando a aprendizagem no terreno se transforma em diagnóstico, formação, acompanhamento e mudanças continuadas dentro das empresas.

