Leroy Merlin distribuiu quase três salários extra por todos os colaboradores. E está a contratar

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A Leroy Merlin anunciou em comunicado que encerrou o ano de 2025 com resultados de uma faturação bruta de 1.386 milhões de euros, o que representa um crescimento de 9,8% face ao ano anterior, com lucros de 70,2 milhões de euros

A empresa fez saber no mesmo comunicado que distribuiu 21,8 milhões de euros pelos seus colaboradores em prémios e participação nos lucros, um aumento de 14,2% face ao ano anterior e que representou, em média, um acréscimo de 2,8 salários por colaborador em 2025.

O grupo refere ainda que levou a cabo um investimento de cerca de 6 milhões de euros no crescimento da massa salarial entre 2024 e 2025 (+7%).

"Os resultados de 2025 são a prova da solidez da nossa estratégia de negócio e do plano de investimento que traçamos para Portugal. Mais do que o crescimento da faturação, orgulha-nos a nossa capacidade de manter uma rentabilidade sustentável, enquanto aceleramos a transição energética das casas portuguesas. Este desempenho permite-nos continuar a investir na modernização da nossa operação no país para melhor servir o cliente, e, acima de tudo, partilhar este sucesso com os nossos colaboradores e com a comunidade," afirma o diretor-geral da Leroy Merlin Portugal, Sébastien Bruchet.

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