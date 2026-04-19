Colaboradores estão menos comprometidos com as empresas

O envolvimento global dos colaboradores com as suas empresas caiu para 20% no ano passado, de acordo com o novo relatório State of the Global Workplace.

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A edição de 2026 do State of the Global Workplace revela que o engagement global dos colaboradores caiu para 20% em 2025 (após atingir o pico de 23% em 2022), o nível mais baixo desde 2020, custando à economia mundial cerca de 10 triliões de dólares em perda de produtividade ou 9% do PIB. Refira-se que engagement dos funcionários mede o vínculo psicológico que os trabalhadores têm com seu trabalho, a sua equipa e o seu empregador.

Este estudo da Gallup sobre a experiência do colaborador (com dados obtidos entre janeiro e dezembro de 2025), avalia, em mais de 140 países e territórios, as razões porque o colapso do comprometimento dos gestores está a impulsionar o declínio global, analisa as tendências globais, regionais e nacionais sobre engagement, bem-estar e a adoção da IA, e o que significam para as organizações.

Algumas das conclusões em destaque: em 2025 o envolvimento global dos funcionários ter diminuído pelo segundo ano consecutivo; o baixo engagement entre os gestores é o principal responsável pela recente queda no engagement dos funcionários; a perceção global dos funcionários sobre o mercado de trabalho melhorou em 2025, embora ainda esteja abaixo do pico de 2019; em 2025, o bem-estar global dos funcionários melhorou pela primeira vez em três anos; e queda no engagement dos funcionários continua.

Segundo pesquisa da Gallup, apesar da recente queda, o engagement dos funcionários está 8% acima do registado na primeira pesquisa da Gallup, em 2009, e 5% acima do registado há uma década. Cada ponto percentual representa aproximadamente 21 milhões de funcionários que trabalham em organizações. Para milhões de trabalhadores, o ambiente de trabalho melhorou.

Perante estes dados, para a Gallup os últimos anos são motivo de preocupação, porque esta é a primeira vez que o engagement global cai dois anos consecutivos. A maior queda foi no Sul da Ásia (-5 pontos).

Ao longo dos anos as pesquisas Gallup têm demonstrado consistentemente uma forte relação entre o engagement dos funcionários e a produtividade das unidades de negócios, incluindo lucro e vendas. E embora o engagement ocorra no nível da equipa, os funcionários que não se enquadrem neste perfil levam a organizações menos lucrativas, o que se traduz em menor crescimento económico.

Em 2025, a Gallup descobriu que, nas organizações que adotam as melhores práticas, 79% dos gestores estavam comprometidos no trabalho — quase quatro vezes a média global.

A perceção global dos funcionários sobre o mercado de trabalho também melhorou em 2025, para uma percentagem de 52%, após uma queda no ano anterior. O relatório constatou que com a recuperação da economia global depois da pandemia em 2022, o otimismo no mercado de trabalho também aumentou. Em 2023, a percentagem de funcionários que afirmaram ser um “bom momento” para procurar emprego quase igualou o recorde de 55% registado em 2019.

O aumento do otimismo no mercado de trabalho em 2025 veio inteiramente de trabalhadores que não têm capacidade para trabalhar remotamente e atuam integralmente no escritório (+2 pontos). O otimismo caiu para trabalhadores totalmente remotos (-5 pontos) e para trabalhadores com capacidade para trabalhar remotamente, mas totalmente presenciais (-14), enquanto permaneceu estável entre os trabalhadores em modelo híbrido. A queda no otimismo entre os trabalhadores com capacidade para trabalhar remotamente pode ser atribuída a uma possível redução nas oportunidades de trabalho remoto, causada por mudanças nas políticas das empresas ou pela automação do trabalho intelectual

Verifica-se ainda que o otimismo em relação ao mercado de trabalho caiu drasticamente nas regiões da Austrália/Nova Zelândia (-12 pontos) e dos Estados Unidos/Canadá (-10). A região dos Estados Unidos/Canadá, no entanto, ocupa agora a penúltima posição no ranking regional do mercado de trabalho. Desde 2019, essa região caiu de 70% para 47%.

A Gallup descobriu que quando os funcionários sentem que têm muitas opções de trabalho, mostram-se mais otimistas em relação ao mercado de trabalho e a probabilidade de afirmarem que é um bom momento para procurar um novo emprego aumenta em quase 50%. À medida que tecnologias como a IA transformam o mundo do trabalho, o aprimoramento profissional provavelmente será essencial para a esperança dos funcionários em relação ao futuro.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

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