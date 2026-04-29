Margarida trabalha 14 horas por dia em dois empregos para conseguir chegar ao final do mês

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"Não tenho contrato de trabalho fixo porque hoje trabalho para duas empresas", conta Margarida, uma trabalhadora do setor das limpezas em Espanha. Numa reportagem da RTVE, citada pelo Huffington Post, esta mulher é uma de cerca de 600 mil que todos os dias saem de casa de madrugada, pelas 5 horas da manhã, para limpar escritórios ainda antes de os trabalhadores destes espaços chegarem ao emprego.

Tal como muitos trabalhadores portugueses, Margarida não se resume a uma jornada de trabalho de oito horas. Acumula dois empregos, que somam 14 horas de trabalho, para poder ter um rendimento digno que lhe chegue até ao final do mês.

De acordo com o jornal espanhol, além dos salários baixos, é a impossibilidade de conseguir um emprego a tempo inteiro e numa única empresa que torna a vida destes trabalhadores (oito em 10 são mulheres) num calvário diário.

A maioria destes trabalhadores em Espanha são imigrantes ou mulheres que estiveram fora do mercado de trabalho e que encontram no setor das limpezas um refúgio.

De acordo com dados de 2024, avançados pela TVI, o número de pessoas com dois ou mais empregos em Portugal aumentou 7% e atingiu o valor mais elevado desde 2011. A maioria destes trabalhadores são licenciados, mas a subida mais acentuada acontece para os menos qualificados.

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