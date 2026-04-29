Dinheiro
limpezas2
limpezas2

Margarida trabalha 14 horas por dia em dois empregos para conseguir chegar ao final do mês
IOL
Há 1h e 14min
Mais 4 sugestões
Esta ferramenta grátis avalia o seu currículo em segundos e aumenta a hipótese de conseguir um emprego
Rendimento anual extra de 10 mil euros: Mercadona abre nova loja e tem vagas em part-time
Investiu 15 mil euros para criar um negócio nas horas vagas. Hoje fatura mais de 80 mil por mês
Emprego ou armadilha? 6 dicas para descobrir

Enquanto a maioria das pessoas dorme, muitas outras já estão a trabalhar

"Não tenho contrato de trabalho fixo porque hoje trabalho para duas empresas", conta Margarida, uma trabalhadora do setor das limpezas em Espanha. Numa reportagem da RTVE, citada pelo Huffington Post, esta mulher é uma de cerca de 600 mil que todos os dias saem de casa de madrugada, pelas 5 horas da manhã, para limpar escritórios ainda antes de os trabalhadores destes espaços chegarem ao emprego.

Tal como muitos trabalhadores portugueses, Margarida não se resume a uma jornada de trabalho de oito horas. Acumula dois empregos, que somam 14 horas de trabalho, para poder ter um rendimento digno que lhe chegue até ao final do mês.

De acordo com o jornal espanhol, além dos salários baixos, é a impossibilidade de conseguir um emprego a tempo inteiro e numa única empresa que torna a vida destes trabalhadores (oito em 10 são mulheres) num calvário diário.

A maioria destes trabalhadores em Espanha são imigrantes ou mulheres que estiveram fora do mercado de trabalho e que encontram no setor das limpezas um refúgio.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

De acordo com dados de 2024, avançados pela TVI, o número de pessoas com dois ou mais empregos em Portugal aumentou 7% e atingiu o valor mais elevado desde 2011. A maioria destes trabalhadores são licenciados, mas a subida mais acentuada acontece para os menos qualificados.

Quer encontrar um emprego melhor? Nós ajudamos
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Esta ferramenta grátis avalia o seu currículo em segundos e aumenta a hipótese de conseguir um emprego
Rendimento anual extra de 10 mil euros: Mercadona abre nova loja e tem vagas em part-time
Investiu 15 mil euros para criar um negócio nas horas vagas. Hoje fatura mais de 80 mil por mês
Emprego ou armadilha? 6 dicas para descobrir