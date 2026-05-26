O que leva um trabalhador a despedir-se? Há quatro razões

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A falta de crescimento profissional, uma liderança distante e a ausência de reconhecimento estão entre os fatores que levam um profissional a sair da empresa.

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O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, com maior rotação de profissionais e com grandes dificuldades para atrair e reter talentos profissionais, o que acaba por ser um grande desafio para as empresas.

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Mas afinal quais os principais motivos que levam os profissionais a deixar as empresas? A Olisipo, uma empresa especializada em recrutamento, outsourcing e formação na área das tecnologias de informação, identificou os principais fatores que influenciam a saída de talento das organizações, e sugere algumas formas de contrariar esta tendência.

Como salienta, Paula Peixoto, diretora de People and Culture da empresa, “a retenção vai muito além da componente salarial. Os profissionais procuram empresas com as quais sintam proximidade, confiança, reconhecimento e oportunidades de crescimento. Quando existe acompanhamento e uma preocupação genuína com a experiência das pessoas, a ligação à organização torna-se naturalmente mais forte.

1 | Falta de crescimento e valorização profissional

Quando os colaboradores sentem que deixaram de evoluir ou que o trabalho não é reconhecido, a ligação à empresa tende a enfraquecer. A ausência de perspetivas de progressão, feedback regular e novos desafios podem aumentar a desmotivação e levar os profissionais a procurar outras oportunidades. Assim, a aprendizagem contínua e a construção de um percurso claro assumem um papel relevante.

2 | Distanciamento da liderança

A ausência de comunicação e proximidade com a liderança podem contribuir para um sentimento de desconexão em relação à empresa. Criar um espaço para conversas transparentes e manter um acompanhamento contínuo permitem compreender expetativas, dificuldades e mudanças de motivação.

3 | Desequilíbrio entre vida pessoal e profissional

A flexibilidade e o bem-estar têm vindo a ganhar cada vez mais importância para os profissionais. Ambientes excessivamente rígidos ou focados apenas na componente operacional podem impactar os níveis de satisfação e compromisso das equipas. Por isso, promover a autonomia e a preocupação genuína com a realidade dos colaboradores contribui para relações mais sustentáveis e duradouras.

4 | Experiência e sentimento de pertença

A experiência do colaborador começa desde o onboarding e influencia diretamente o envolvimento com a cultura da empresa. O acompanhamento próximo, o reconhecimento e o investimento no desenvolvimento profissional ajudam a reforçar o sentimento de pertença. Formação, certificações e oportunidades de evolução continuam entre as iniciativas mais valorizadas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders