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Entrevista de emprego Foto: Christina Wocintechchat, Unsplash
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Ordem dos Psicólogos lança ferramenta para ajudar quem está à procura de emprego
IOL
Hoje às 14:43
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O objetivo é ajudar os utilizadores a substituir uma procura de emprego feita ao acaso por uma estratégia mais consistente

Procurar emprego é, muitas vezes, um trabalho em si mesmo. Entre candidaturas, pesquisas, currículos e entrevistas, é fácil perder o foco e sentir que os esforços não estão a produzir resultados. A pensar precisamente nesses desafios, a Ordem dos Psicólogos Portugueses lançou uma nova ferramenta prática para ajudar quem está à procura de trabalho a organizar melhor esse processo.

Chama-se ToolBox #10 – Como organizar a procura de emprego e foi desenvolvida especialmente para apoiar pessoas em início de carreira ou em fase de transição profissional, oferecendo orientações concretas para tornar a procura de emprego mais estratégica e eficaz.

Segundo a Ordem dos Psicólogos, um dos principais obstáculos para quem procura trabalho é a falta de organização e de um plano estruturado. Muitas vezes, as candidaturas são feitas de forma dispersa, sem objetivos claros ou sem acompanhamento dos resultados.

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Para responder a esta realidade, a nova ToolBox propõe um percurso dividido em cinco etapas fundamentais:

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  • Definir objetivos profissionais;
  • Identificar e mapear oportunidades de emprego;
  • Organizar a procura ao longo da semana;
  • Adaptar ferramentas de empregabilidade, como o currículo e a carta de apresentação;
  • Acompanhar e avaliar os resultados das candidaturas.

O objetivo é ajudar os utilizadores a substituir uma procura de emprego feita ao acaso por uma estratégia mais consistente, ajustada aos seus interesses, competências e expectativas.

Um recurso interativo

Ao contrário de um guia tradicional, esta ToolBox foi concebida como um recurso interativo. Os utilizadores podem explorar diferentes conteúdos, aceder a informação complementar e navegar pelos vários temas através de elementos clicáveis, tornando a experiência mais dinâmica e prática.

A Ordem dos Psicólogos sublinha que a ferramenta pretende promover uma procura de emprego mais focada, realista e confiante, especialmente numa fase em que muitos jovens profissionais ainda estão a definir o seu percurso e a descobrir as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho.

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Onde consultar

A ToolBox #10 – Como organizar a procura de emprego está disponível gratuitamente no portal da Ordem dos Psicólogos Portugueses, onde pode ser explorada na íntegra através dos elementos interativos disponibilizados pela entidade.

 

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