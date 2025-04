Indeciso? Estes são os cursos com maior empregabilidade

Na hora de escolher um curso do ensino superior, sobretudo quando surgem dúvidas entre áreas concretas, a empregabilidade pode ser um bom critério. De acordo com os dados do Portal InfoCursos, 132 cursos têm taxas de desemprego inferiores a 1%.

Entre os 12 cursos que formaram mais do que mil pessoas nos quatro anos letivos em análise, o domínio vai para a área da saúde. Os cursos de medicina e enfermagem aparecem representados seis vezes (três cada) e sempre com taxas de desemprego próximas de zero.

Os estabelecimentos de ensino em que estes cursos foram concluídos são as faculdades de medicina das universidades de Lisboa, Porto e Coimbra, e as escolas superiores de enfermagem das mesmas cidades.

Além disso, mesmo nos estabelecimentos que formaram menos de mil pessoas, estes cursos continuam a ter taxas de empregabilidade interessantes. No caso de medicina, a taxa de desemprego é sempre inferior a 1%.

Números de empregabilidade oscilam em engenharia

Dentro das engenharias, tanto se encontram cursos com 0% de desemprego como outros com 8,6% (Engenharia no Instituto Politécnico de Coimbra). Mais uma vez, se olharmos apenas para os cursos em que mais de 99% dos diplomados estão empregados, o domínio é claro: em 28 cursos, 15 estão relacionados com a engenharia informática.

Aqui, a liderança vai para Engenharia Informática e de Computadores, no Instituto Superior Técnico (TagusPark). Em 333 diplomados entre 2017/2028 e 2020/2021, nenhum estava inscrito no IEFP como desempregado.

E quais são os cursos com menos emprego

Apesar do contributo robusto do turismo para a economia nacional, esta área, a par do marketing e da filosofia marcam presença no ranking de cursos com menor empregabilidade.

Além disso, no top de cursos com pior empregabilidade destacam-se os curos de turismo na Universidade Católica, com uma taxa de desemprego de 13,6% e na Universidade de Trás-os-Montes (12,9%). Além destes, destaca-se na tabela a licenciatura em Filosofia, na Universidade do Minho (16,6%) e em Marketing, no Instituto Politécnico de Bragança (14,7%).

Ainda assim, entre os 21 cursos com pelo menos 10% de desemprego, o pior é mesmo Design Global, na Universidade Europeia (17,3%).