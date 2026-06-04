Está à procura de emprego para o verão? 5 estratégias para conseguir a melhor oportunidade

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A pressão sobre o mercado de trabalho aumenta nos meses de verão, com o reforço de equipas em setores como Retalho, Indústria, Logística, Hotelaria e Restauração. Segundo o INE, no terceiro trimestre de 2025 Portugal concentrou 35% das dormidas do ano completo, refletindo o pico de atividade turística e a consequente necessidade de reforço operacional em várias áreas da economia.

Sabendo que Portugal está entre os países com os níveis mais elevados de escassez de talento (82%, de acordo com o Global Talent Shortage Survey 2026, do ManpowerGroup), o recrutamento sazonal assume um papel cada vez mais relevante não só como resposta imediata à procura, mas também como via de entrada no mercado de trabalho.

Neste contexto, a empresa apresenta cinco estratégias para facilitar a procura de emprego durante o verão e aumentar as probabilidades de integração no mercado de trabalho.

Antes de se candidatar a uma vaga de emprego, avalie o seu currículo abaixo:

1.Submeter as candidaturas antecipadamente

As empresas começam a preparar o reforço das equipas entre 8 e 12 semanas antes do pico da atividade de verão, de modo a contratar talento ajustado às suas necessidades e assegurar a integração e a formação de equipas.

Por isso, quanto mais cedo os candidatos iniciarem a procura de oportunidades, maior é a probabilidade de encontrarem horários mais atrativos, condições de trabalho que respondam ao que procuram e funções alinhadas com as expectativas

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2. Apostar nos setores com maior procura

No verão, setores como a Hotelaria e Restauração, o Retalho, a Indústria ou a Logística e Transportes apresentam necessidades particularmente significativas de reforço de talento.

O aumento da procura turística e as férias das equipas das empresas criam uma pressão adicional sobre as operações, exigindo que as empresas criem novas oportunidades de trabalho, disponibilizando vagas em funções que, muitas vezes, não requerem experiência avançada, mas rápida integração e capacidade de adaptação.

3. Desenvolver competências cooperativas

Num mercado de trabalho cada vez mais orientado para a qualidade da experiência do cliente, mesmo em ambientes de elevada exigência operacional, as competências humanas continuam a assumir um papel diferenciador.

Empatia, comunicação, resiliência, gestão de stress, espírito de equipa, coordenação e rigor são algumas das soft skills mais procuradas pelas empresas, sobretudo em funções de contacto direto com clientes ou de trabalho intensivo em equipa.

4. Mostrar disponibilidade e atitude positiva

Em muitos casos, a disponibilidade e a atitude positiva podem ser tão importantes como a experiência prévia. As empresas valorizam candidatos que demonstrem flexibilidade de horários e vontade de aprender, pelo que competências como compromisso, fiabilidade, assiduidade e capacidade de adaptação tendem a destacar-se, sobretudo em períodos em que as equipas precisam de responder rapidamente a volumes de trabalho mais elevados.

5. Aproveitar o trabalho de verão como experiência de entrada no mercado

Um emprego sazonal pode representar mais do que uma oportunidade temporária. Para muitos profissionais, estas experiências permitem integrar inicialmente o mercado de trabalho, desenvolver competências práticas, reforçar o currículo e criar uma rede de contactos mais sólida.

Além disso, muitas contratações sazonais podem evoluir para contratos permanentes, principalmente em setores com necessidades contínuas de talento.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.